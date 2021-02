1 Watsons Anwesenheit verhilft im Gerichtssaal zu wahrheitsgemäßeren Aussagen, außerdem zeigt er feinfühlig, wenn der Stress zu hoch ist. Foto: PräventSozial

Dass Tiere positiven Einfluss auf die seelische Stabilität von Menschen haben, ist bekannt. Inzwischen geben Hunde auch Opfern Halt, die vor Gericht aussagen müssen. Zu den sogenannten Opferhunden gehört auch der Golden Retriever "Watson", der vom Binsdorfer Unternehmen Auenland-Konzept unterstützt wird.

Geislingen-Binsdorf - "Watson" ist seit 2019 als "Prozessbegleithund" im Stuttgarter Amtsgericht tätig. Die Anwesenheit des freundlichen Vierbeiners hemmt laut dem Verein "PräventSozial", der den Hund im Rahmen des Projekts "Die Mutmacher" betreut, die Ausschüttung von Stresshormonen und wirkt beruhigend. So hilft er im Gerichtssaal zu wahrheitsgemäßeren Aussagen und zeigt zudem, wenn der Stress zu hoch ist – etwa beim Anblick eines Täters – und das Opfer eine Pause benötigt. Ein Spaziergang mit dem Golden Retriever nach der Vernehmung lenkt auch von der Belastung einer Aussage vor Gericht ab.

Watsons "Arbeit" unterstützt seit kurzem auch das Binsdorfer Unternehmen Auenland-Konzept. Die Firma spendet monatlich Futter für "Die Mutmacher". Zusätzlich können Kunden "Spendensterne" für jeweils einen Euro kaufen. Auch mit dem so zusammengekommenen Geld wird Futter gekauft und an Watson geschickt.

"Mehr als unterstützenswert"

Auf den Hund und den Verein "PräventSozial" ist Auenland durch eine Kundin aufmerksam geworden. "Dieses Projekt ist mehr als unterstützenswert", findet die Prokuristin Anna Jetter. "Da Watson beziehungsweise die ›Mutmacher‹ auf Spendengelder angewiesen sind, die Hunde an und für sich schon Geld kosten, und die Ausbildung auch, muss weitreichend publiziert werden, was in Stuttgart gestartet wurde", sagt sie.

Die Binsdorfer Tierfutter-Manufaktur sieht besonders in der gegenwärtigen Corona-Situation die Arbeit der "Mutmacher" als wichtig an, begleiten Watson und seine "Kollegen" doch hauptsächlich Gewaltopfer: "Gerade jetzt zum Lockdown ist das Thema häusliche Gewalt in aller Munde. Hier können wir Unternehmer nicht alles auf politische Entscheidungen abladen. Hier müssen wir auch selber unterstützen und aktiv werden", sagt Jetter.

Auf der Firmen-Homepage und über Social Media veröffentlicht Auenland in loser Folge "Geschichten von Watson". Diese sollen einerseits die Kunden auf dem Laufenden halten, andererseits dem Mutmacher-Projekt zu größerer Bekanntheit verhelfen: "Wir meinen, dass jedes Gericht in Deutschland für die Opferhilfe ausgebildete Therapiebegleithunde einsetzen sollte", sagt Jetter. "Das ist jedoch nur möglich, wenn Anwälte, Richter und Staatsanwälte davon erfahren, Hunde vor Gericht genehmigen und damit weitere dieser Projekte ins Rollen kommen."

Für LEA-Mittelstandspreis vorgeschlagen

Das soziale Engagement von Auenland könnte im Frühjahr auch überregionale Anerkennung finden: "PräventSozial" hat die Binsdorfer Firma für den LEA-Mittelstandspreis vorgeschlagen. Dieser wird an Unternehmen verliehen, die sich durch sozial verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln auszeichnen.

Diesen Preis zu erhalten würde für die Binsdorfer Tierfutter-Manufaktur viel bedeuten: "Gerade das vergangene Jahr hat uns eindrücklich bewiesen, dass Solidarität wichtiger ist denn je. Wer unterstützen kann, der muss das tun", sagt Jetter. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März. Danach weiß Auenland-Konzept, wie groß das Feld der Mitbewerber ist.