Von Balingen zu Bahlingen: Dennis Klose schließt sich Regionalliga-Konkurrent an
Dennis Klose (links) wird von Bahlingens Sportvorstand Walter Adam bei seinem neuen Verein begrüßt. Foto: Bahlinger SC

Erst vor wenigen Tagen verkündete Torwart Dennis Klose seinen Abschied von der TSG Balingen. Nun steht der nächste Schritt für den 30-Jährigen fest: Es geht zum Bahlinger SC.

Mit einem Instagram-Post gab Dennis Klose zuletzt seinen Abschied von der TSG Balingen bekannt. In jenem Beitrag kündigte er außerdem an, dass es für ihn nach 44 Pflichtspielen im Trikot der Eyachstädter an der Zeit sei, „mich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen“. Nun ist – erneut via Instagram – bekannt, wo diese stattfinden soll. Denn Klose schließt sich dem Bahlinger SC, einem Regionalliga-Konkurrenten der TSG an.

 
https://www.instagram.com/p/DTIBUO2DAiV/

„Ich möchte mit den Jungs Gas geben - wir haben ja sowohl in der Liga als auch im Pokal noch einiges vor. Logischerweise will man als Sportler immer spielen - da das in Balingen in letzter Zeit nicht mehr so häufig der Fall war, freue ich mich auf diese neue Chance und denke, dass ich mit meiner Routine dem Team auch weiterhelfen kann“, wird der 30-Jährige in dem Post seines neuen Arbeitgebers zitiert. Die Bahlinger gaben außerdem bekannt, dass im Gegenzug der bisherige Stammkeeper Luca Petzold den Verein verlässt.

Zwei weitere Ex-Villinger

Klose, der vor seiner Zeit in Balingen insgesamt 69 Pflichtspiele für den FC 08 Villingen absolvierte, trifft in seiner neuen Heimat mit Samet Yilmaz und As-Ibrahima Diakité auf zwei ehemalige Mitspieler bei den Nullachtern.

 