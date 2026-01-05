Von Balingen zu Bahlingen: Dennis Klose schließt sich Regionalliga-Konkurrent an

Erst vor wenigen Tagen verkündete Torwart Dennis Klose seinen Abschied von der TSG Balingen. Nun steht der nächste Schritt für den 30-Jährigen fest: Es geht zum Bahlinger SC.
Mit einem Instagram-Post gab Dennis Klose zuletzt seinen Abschied von der TSG Balingen bekannt. In jenem Beitrag kündigte er außerdem an, dass es für ihn nach 44 Pflichtspielen im Trikot der Eyachstädter an der Zeit sei, „mich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen“. Nun ist – erneut via Instagram – bekannt, wo diese stattfinden soll. Denn Klose schließt sich dem Bahlinger SC, einem Regionalliga-Konkurrenten der TSG an.