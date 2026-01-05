Von Balingen zu Bahlingen: Dennis Klose schließt sich Regionalliga-Konkurrent an

https://www.instagram.com/p/DTIBUO2DAiV/

„Ich möchte mit den Jungs Gas geben - wir haben ja sowohl in der Liga als auch im Pokal noch einiges vor. Logischerweise will man als Sportler immer spielen - da das in Balingen in letzter Zeit nicht mehr so häufig der Fall war, freue ich mich auf diese neue Chance und denke, dass ich mit meiner Routine dem Team auch weiterhelfen kann“, wird der 30-Jährige in dem Post seines neuen Arbeitgebers zitiert. Die Bahlinger gaben außerdem bekannt, dass im Gegenzug der bisherige Stammkeeper Luca Petzold den Verein verlässt.