Von Bahn mitgezogen worden: 31-Jähriger verletzt sich im Europa-Park bei einem Arbeitsunfall schwer

Der Mann wurde mit einem Helikopter in einer Klinik gebracht. (Symbolfoto)







Nach ersten Erkenntnissen führte der Mann kurz nach 14 Uhr Revisionsarbeiten an einem Fahrgeschäft aus und befand sich in diesem Zusammenhang auf einem rund 20 Meter hohen Podest. Offenbar hat der 31-Jährige hierbei die Bahn zu früh in Betrieb gesetzt, so dass einer seiner Sicherungsgurte von einem Wagen erfasst und der Arbeiter kurzzeitig mitgezogen und gegen den Wagen geschleudert wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Daraufhin riss der Gurt und der Mann kam auf dem Podest zum Liegen.