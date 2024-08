Bei einem Unfall am Freitagabend in Wendelsheim ist eine Rollerfahrerin leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin auf der Schwarzwaldstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung K6938. Dort fuhr sie in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie eine 17-jährige Rollerfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand.

Beim Versuch auszuweichen kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge und die 17-Jährige stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 650 Euro, so die Polizei.