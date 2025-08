Fußgängerin bei Unfall in Balingen verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock Bei einem Unfall am Montagmittag in Balingen ist eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden.







Zu einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin ist es am Montagmittag in Balingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 84-jähriger Mann gegen 13 Uhr mit einem Skoda auf der Schwanenstraße in Richtung Friedrichstraße, als eine Personengruppe die Straße von rechts nach links überqueren wollte.