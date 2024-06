So funktioniert ein „Ecotuktuk“

1 Lothar Fleig auf einem Elektrodreirad mit kippbaren Ladefläche. Foto: Cornelia Hellweg

Lothar Fleig aus St. Georgen ist von den Vorteilen eines Elektrodreirads überzeugt und stellt das „Ecotuktuk“ auf der Südwest-Messe vor. Doch welche Vorteile bietet das elektronische Tuktuk?









Link kopiert



Das Elektrodreirad ist nach Überzeugung von Lothar Fleig ein Allrounder „mit hohem Nutzwert und Spaßfaktor“. Gesehen hat er die sogenannten „Ecotuktuk“s bei einem Händler in Kärnten. Weil sie ihm so gut gefielen, nahm er Kontakt zum Hersteller in Rumänien auf.