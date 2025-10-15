Von Apfelsaft bis Apfelschnitz: Hunderte Besucher strömen zum Apfelfest in Walddorf

Das große Apfelfest in Walddorf lockt Hunderte Besucher auf den Streuobstpfad und in die Festhalle. Dabei können sich die Besucher nicht nur über Äpfel informieren.
Mit einem feierlichen Gottesdienst, den der Posaunenchor umrahmte begann das große Apfelfest in Walddorf. Zum Auftakt des Gottesdienstes sang die Gemeinde in Begleitung der Musiker das Eingangslied „Lobe den Herren“ – und dieses Lob kann man auch auf Gottes Schöpfung ausdehnen, von der ein Teil zumindest die Früchte der Erde sind, um die sich beim Apfelfest ja alles drehte.