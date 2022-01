1 Die Abnahme der Integrierten Leitstelle Rottweil bezüglich Digitalfunkfähigkeit verlief erfolgreich. Dabei waren Harald Bloching (Innenministerium, von links), Andreas Noth (ILS RW Brandschutz), Fabian Becker (DRK-Landesverband), Lucas Martin (Landratsamt Rottweil), Holger Pfeifle (ILS RW Rettungsdienst), Ralf Bösel (DRK-Kreisgeschäftsführer), Nicos Laetsch (Kreisbrandmeister). Foto: Landratsamt Rottweil

Nachdem bei den Feuerwehren im Landkreis Rottweil seit Ende des Jahres 2020 bereits digitale Alarmempfänger Usus sind, beginnt ab Januar 2022 nun auch die Umstellung der Sprechfunktechnik von analog auf digital.















Kreis Rottweil - Mit dieser soll nicht nur die Kommunikation im Einsatzfall verbessert, sondern insbesondere ein organisations- und länderübergreifendes Kommunikationssystem eingeführt werden. Der Sprechfunk dient im Einsatzalltag einerseits der Kommunikation zwischen der Integrierten Leitstelle und den Einsatzfahrzeugen der Hilfsorganisationen und verbindet ferner die Einsatzfahrzeuge und Funktionsträger direkt untereinander.

Von Erfahrungswerten profitiert

Nachdem Organisationen wie die Polizei und das Technische Hilfswerk die Umstellung auf den Digitalfunk bundesweit bereits vor mehreren Jahren abgeschlossen haben, steht diese nun bei den Feuerwehren in Baden-Württemberg und somit auch im Landkreis Rottweil an. Dabei profitiert man von den Erfahrungswerten anderer Bundesländer, in denen dieser Prozess bei den Feuerwehren bereits weiter fortgeschritten ist.

Um die Einführung der Digitalfunktechnik bei den Feuerwehren im Landkreis Rottweil zu koordinieren und zukünftig fortlaufend zu betreuen, wurde in Anlehnung an die Handhabung in anderen Landkreisen im Landratsamt Rottweil im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes bereits im Jahr 2021 die Stelle eines Sachbearbeiters Information und Kommunikation geschaffen.

Umstellung bis 2024

Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, dass das Landratsamt Rottweil die Ausschreibung der benötigten Technik im Zuge einer Sammelbeschaffung zentral für alle Feuerwehren organisieren konnte. Für den weiteren Ablauf kann somit außerdem eine umfassende Betreuung angeboten werden, was zu einer großen Entlastung des Ehrenamtes beiträgt.

Als wesentliche Voraussetzung für die Einführung des Digitalfunks musste der Integrierten Leitstelle Rottweil die Digitalfunkfähigkeit bestätigt werden. Diese Abnahme erfolgte bereits am 11. November 2021 durch Vertreter des Innenministeriums und des DRK-Landesverbandes. Dadurch haben die Feuerwehren nun auch die Möglichkeit, in den kommenden drei Jahren Zuwendungen für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten durch das Land Baden-Württemberg aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zu erhalten. Unter Nutzung dieser Mittel, soll die Umstellung bei den Feuerwehren im Landkreis Rottweil spätestens im Jahr 2024 abgeschlossen sein.