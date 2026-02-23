Von Amazon bis Gesundheit: Diese Themen packt Bruno Metz in seinem letzten Amtsjahr in Ettenheim noch an

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden im Jahr 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern der Region nach. In Ettenheim hat Bruno Metz immer noch einiges auf der Agenda.

Bestens vorbereitet empfängt Bürgermeister Bruno Metz unsere Redaktion. Handschriftlich hat er auf einem Din A4-Blatt zusammengestellt, welche Themen in der Rohanstadt dieses Jahr anstehen. Allein die Menge der Einträge zeigt: Der Rathauschef ist auch im 32. Amtsjahr kein Stück amtsmüde – im Gegenteil. „Es gab in all den Jahren keine zehn Tage, an denen ich mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen bin“, sagt Metz. Und das soll sich auch 2026 nicht ändern.

Ein Thema, das ihn vor allem in seiner letzten Amtszeit immer wieder beschäftigt hat, spricht Metz als erstes an: das Zentrum für Gesundheit. Bekanntlich hat Ettenheim im Jahr 2022 sein klassisches Krankenhaus verloren – das konnte auch der Bürgermeister nicht verhindern. In diesem Jahr gehen jedoch „drei Einrichtungen am ehemaligen Krankenhaus-Standort in Betrieb“, freut sich Metz. „Es ist die zweitbeste Lösung für Ettenheim“, stellt er klar. Das, was Kreis und Stadt vereinbart hatten, sei erfüllt worden. Bereits am Freitag steht die Schlüssel-Übergabe vom Ortenau-Klinikum an das Paul-Gerhardt-Werk für die neue geriatrische Rehabilitationsklinik an und auch die neue Rettungswache des DRK wird noch im Laufe des Jahres eröffnen. Es seien zwar alles Maßnahmen des Kreises, so Metz, doch die Stadt habe die Entwicklung intensiv begleitet.

Neue Nutzungen für frühere Filialen der Sparkasse und der Volksbank

Was die Pflegeversorgung der Ettenheimer angeht, zeigt sich der Bürgermeister auch sehr erfreut über das neue Pflegeheim St. Marien. „Ich bin richtig froh, dass das läuft“, sagt er. Ebenso hebt Metz positiv hervor, dass am 1. April das neue Ärztehaus im ehemaligen Sparkassen-Gebäude am Marienbrunnen eröffnen wird. Das verbessere nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern „wird auch für Frequenz in der Innenstadt sorgen“, ist Metz überzeugt.

Gleiches erhofft er sich von der Mediathek, die wiederum ins ehemalige Volksbank-Gebäude in der Friedrichstraße einziehen wird. Auf 800 Quadratmetern „vervielfachen sich die Fläche und das Angebot“, sagt Metz. Besonders für Familien soll die Mediathek nach ihrer Eröffnung im Mai eine wichtige Rolle spielen.

Amazon sorgt für Hunderte Arbeitsplätze

Eins der bekanntesten Unternehmen der Welt wird in diesem Jahr seinen Standort im Dyn-A 5, dem gemeinsamen Gewerbegebiet von Ettenheim und Mahlberg, eröffnen. Die Rede ist natürlich von Amazon. Hunderte Arbeitsplätze werden dadurch entstehen, freut sich Metz – und über noch mehr: „Nach Amazon ist im Dyn-A5 nur noch ein Platz frei“, das Gewerbegebiet also nahezu vollständig.

Metz’ Blick geht 2026 auch in Richtung der Stadtteile. Wallburg etwa feiert sein 800-jähriges Bestehen. Jedes Jubiläum, ist Metz überzeugt, leiste einen Beitrag dazu, dass die Gemeinschaft zusammenwächst. „Wir wollen Anlässe schaffen, dass die Menschen zusammenkommen“, sagt der Bürgermeister. In Altdorf und Münchweier wiederum stehen die Grundschulen im Fokus. Stichwort Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. „Wir werden Geld in die Hand nehmen“, kündigt Metz an. Entsprechende Planung gebe es bereits. Sechs Millionen Euro sind vorgesehen, mögliche Förderungen nicht miteingerechnet.

Bürgermeister hofft auf attraktive Bewerber für seine Nachfolge

Die Sanierung des Palais Rohan, der Ausbau der Windkraft und der Bau einer neuen Sporthalle sind weitere Themen, die Metz auf der Agenda hat – oder seinem Nachfolger mitgeben wird. Metz ist sich sicher, dass er 2027 ein gut aufgestelltes „attraktives Städtle“ übergeben wird. An die Urne werden die Ettenheimer am 11. Oktober gebeten. „Ich hoffe, dass sich attraktive Bewerber finden werden“, so Metz. Wer das sein könnte? Das vermag er nicht zu prophezeien. Nach vier Amtszeiten ist er jedoch sicher: „Es braucht eine Persönlichkeit, die weiter anpackt.“

Keine Familiendynastie

Das Amt des Ettenheimer Bürgermeisters wird nicht in der Familie bleiben, kündigt Bruno Metz an. Zwar geht die erste Amtszeit seines Sohnes Tobias Metz – aktuell Rathauschef in Endingen – ebenfalls in diesem Jahr zu Ende, „doch er fühlt sich dort sehr wohl und hat beim Neujahrsempfang bekannt gegeben, erneut kandidieren zu wollen“, sagt Bruno Metz.