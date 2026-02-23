Von Amazon bis Gesundheit: Diese Themen packt Bruno Metz in seinem letzten Amtsjahr in Ettenheim noch an

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden im Jahr 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern der Region nach. In Ettenheim hat Bruno Metz immer noch einiges auf der Agenda.
Bestens vorbereitet empfängt Bürgermeister Bruno Metz unsere Redaktion. Handschriftlich hat er auf einem Din A4-Blatt zusammengestellt, welche Themen in der Rohanstadt dieses Jahr anstehen. Allein die Menge der Einträge zeigt: Der Rathauschef ist auch im 32. Amtsjahr kein Stück amtsmüde – im Gegenteil. „Es gab in all den Jahren keine zehn Tage, an denen ich mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen bin“, sagt Metz. Und das soll sich auch 2026 nicht ändern.