Von Altensteig nach Berlin: 18-Jähriger absolviert sechswöchiges Praktikum bei Mack

Mitten im Berliner Politikleben: Benno Essrich aus Altensteig sammelt praktische Erfahrungen im Büro des CDU-Abgeordneten Klaus Mack.
Sechs Wochen im politischen Zentrum Berlins: Für Benno Essrich ist sein Praktikum im Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack, der ideale Start ins Berufsleben. Ab Herbst will der 18-Jährige aus Altensteig Jura studieren. Und das Lesen amtlicher Texte – oft kompliziert, aber rechtssicher und präzise formuliert – bereitet ihn gut auf die Zukunft vor.