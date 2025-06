Von Albstadt nach Basel Sterneköchin Tanja Grandits verrät, für wen sie am liebsten kocht

Michelin-Sterne, Punkte im Gault Millau: Tanja Grandits, die aus Albstadt stammt, in der Traube Tonbach in Baiersbronn lernte, ist im Sternekoch-Himmel angekommen. Ihre Heimat liegt ihr am Herzen.