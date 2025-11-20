Von Albstadt nach Basel: Sterneköchin Tanja Grandits eröffnet ein zweites Restaurant

Seit 17 Jahren betreibt Tanja Grandits, die aus Laufen stammt, das Spitzenrestaurant Stucki in Basel. Jetzt hat sie in Oberwil in Basel-Land ein zweites Etablissement eröffnet.
2006 erhielt sie erstmals 16 Gault-Millau-Punkte; mittlerweile ist sie bei 19 angekommen – 20 sind theoretisch möglich, aber die sind in vielen Jahrzehnten erst zweimal vergeben worden. Mit 19 Punkten spielt Tanja Grandits in der kulinarischen Champions’ League, versinnbildlicht durch fünf „Gault-Millau-Hauben“ – mehr geht nicht. Michelin-Sterne hat sie natürlich auch, zwei an der Zahl. Und seit neuestem zwei Restaurants.