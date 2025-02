Die ABA hat ihre neuen Außenstellen in Tübingen und Reutlingen vorgestellt.

Zentrales Thema der Hauptversammlung der Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt (ABA) war die Eröffnung zweier neuer Außenstellen in Tübingen und Reutlingen, in denen die Maßnahme AsA flex – Assistierte Ausbildung flexibel – angeboten wird. Geschäftsführer Armin Bachmeyer und die pädagogische Leiterin Sabine Holstein stellten sie vor.

AsAflex unterstützt Jugendliche, deren Ausbildungsabschluss gefährdet ist, durch individuell zugeschnittenen Nachhilfeunterricht. „Jugendliche erhalten Unterstützung bei Lernschwierigkeiten, Lücken in der Fachtheorie oder Problemen mit der deutschen Sprache – kostenlos und in kleinen Lehrgruppen“, so Holstein.

Lesen Sie auch

Mit der Eröffnung hat die ABA nun neun Standorte: Neben der Zentrale in Onstmettingen gibt es Außenstellen in Ebingen, Balingen, Rottweil, Sigmaringen, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen und nun auch in Tübingen und Reutlingen.

„Wir wollen früh Präsenz zeigen“

„Mit den neuen Außenstellen wollen wir frühzeitig Präsenz in der Region zeigen, vor allem im Hinblick auf die geplante Fusion der Agenturbezirke Balingen und Reutlingen im Jahr 2026“, so Bachmeyer. „Deshalb haben wir aktiv an den Ausschreibungen teilgenommen.“

2024 war ein erfolgreiches Jahr für die Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungsdienst (BFD) der Bundeswehr. Die ABA erhielt den Zuschlag für eine Vielzahl von Kursen, darunter Sprachkurse, Kurse in der Buchhaltung, Kostenrechnung und Kalkulation, Social-Media-Management und Controlling.

Gezielte Unterstützung für mehr Erfolg

Zwei weitere Maßnahmen sind 2024 gestartet: In der bbA – begleiteten betrieblichen Ausbildung – erhalten junge Menschen mit besonderem Förderbedarf während ihrer dualen Ausbildung gezielte Unterstützung, finanziert durch die Agentur für Arbeit. „Das Ziel der bbA ist ein erfolgreicher Abschluss der Berufsausbildung“, betont Holstein.

Eine weitere Maßnahme ist die BaE – außerbetriebliche Berufsausbildung. Diese Maßnahme bietet Jugendlichen, die keine betriebliche Ausbildungsstelle finden oder deren Ausbildungsverhältnis vorzeitig endet, eine alternative Möglichkeit, ihre Ausbildung abzuschließen.

Mit mehr als 100 Veranstaltungen für ihre Auszubildenden und Teilnehmenden zeigte die ABA 2024 Präsenz und Engagement. Höhepunkt waren der „Tag der Ausbildung“ in Ebingen, der in diesem Jahr am 11. April stattfinden wird, der Aktionstag für Reha-Auszubildende und eine Infoveranstaltung für neue Azubis. Auch die Weiterbildung der Mitarbeiter wurde großgeschrieben.