Von Afghanistan in den Kreis Freudenstadt: „Mein Verbrechen war es, kein Mann zu sein“

Dass Frauen und Mädchen in Afghanistan in ihrer Freiheit eingeschränkt sind, lässt Hamida und Soniya auch nach ihrer Flucht nicht kalt. Die Schwestern verließen vor rund 21 Monaten ihre Heimat und wohnen nun im Kreis Freudenstadt. Das Erlebte, ihre Gedanken und Gefühle verarbeitet Hamida in Texten.