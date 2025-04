Von 30. April bis 4. Mai: Das bietet Oberwolfach bei den „Natur Erlebnis Tagen“

Mit Kultband „Endstation Sehnsucht“ Das war bei der Schlagerparty in Hausach geboten

Die Kultband „Endstation Sehnsucht“ hat am Samstagabend in der Hausacher Stadthalle ein Wiedersehen gefeiert. Musiker und Besucher reisten gemeinsam zurück in die 70er und 80er – viele kamen in passender Kleidung mit bunten Accessoires.