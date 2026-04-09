Von 25. Mai bis 3. Juli: A5-Anschlussstelle bei Herbolzheim wird gesperrt
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Zwischen Rust und Riegel wird die Fahrbahn auf der A5 erneuert. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rust und Riegel wird auf einer Strecke von rund fünf Kilometern die Fahrbahn erneuert.

Für die Durchführung der Bauarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Herbolzheim muss diese ab dem 26. Mai bis voraussichtlich 3. Juli in Fahrtrichtung Basel gesperrt werden. Die Auf- und Abfahrt auf beziehungsweise von der A5 ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Basel fahrend von der A5 abfahren möchten, werden bereits an der Anschlussstelle Rust ausgeleitet.

 

Auf- und Abfahrt Richtung Karlsruhe weiter möglich

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Basel auf die A5 fahren möchten, werden gebeten die Anschlussstelle Riegel zu nutzen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Auf- und Abfahrt auf beziehungsweise von der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist weiterhin möglich, heißt es in der Mitteilung.

Die Sperrung der Anschlussstelle in diese Fahrtrichtung wird erst im Spätsommer erforderlich. Dazu wird die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren. Die Baumaßnahme verläuft im Zeitplan und die Fertigstellung ist für das vierten Quartal geplant.

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