Von 25. Mai bis 3. Juli: A5-Anschlussstelle bei Herbolzheim wird gesperrt

1 Zwischen Rust und Riegel wird die Fahrbahn auf der A5 erneuert. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rust und Riegel wird auf einer Strecke von rund fünf Kilometern die Fahrbahn erneuert.







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Für die Durchführung der Bauarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Herbolzheim muss diese ab dem 26. Mai bis voraussichtlich 3. Juli in Fahrtrichtung Basel gesperrt werden. Die Auf- und Abfahrt auf beziehungsweise von der A5 ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Basel fahrend von der A5 abfahren möchten, werden bereits an der Anschlussstelle Rust ausgeleitet.