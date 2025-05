Der frühere Kommunalpolitiker und Altstadtrat Peter Ackermann ist am 2. Mai im Alter von 83 Jahren gestorben. Er war eine feste Größe in der Lahrer CDU und im Gemeinderat.

Der einstige verkehrspolitische Sprecher schied 2014 aus dem Gemeinderat aus. Als selbstständiger Architekt arbeitete Ackermann aber noch viele Jahre mit Unterstützung seiner Töchter, Schwiegersöhne und Enkel im Architekturbüro im Schlehenweg in Lahr weiter.

Die Nachricht vom Tod des CDU-Altstadtrats verbreitete sich schnell in Lahr. Seit 1970 betrieb der gebürtige Lahrer sein Architekturbüro im Schlehenweg. Der Sohn eines Straßenbau-Ingenieurs war von 1988 bis 2014 für die CDU Mitglied im Gemeinderat, in den er durch die Mittelstandsvereinigung gekommen war.

Lesen Sie auch

Neben dem Beruf hatte die Kommunalpolitik Ackermann geprägt. Er war Christdemokrat durch und durch. Besonders als leidenschaftlicher Vertreter des Individualverkehrs wurde er während seiner aktiven Zeit als Kommunalpolitiker bekannt. „Die Lahrer Innenstadt lebt von den Autos“, sagte er in den Gremien, in die er durch die Christdemokraten gekommen war. Er kämpfte für die Parkplätze zum Wohle des Einzelhandels in der Innenstadt.

Ackermann initiierte als Kommunalpolitiker etliche Kreisverkehre in der Innenstadt. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU im Gemeinderat, der nichts daran auszusetzen hatte, dass er von Parteifreunden und im Verkehrsausschuss „Mister Kreisverkehr“ genannt wurde, wäre stolz gewesen, wenn die Schutterparallele als Entlastung zwischen Kuhbach und Reichenbach Wirklichkeit geworden wäre. Zudem war es ihm auch wichtig, sich für das dritte und vierte Gleis an der Autobahn stark zu machen, weshalb sich Ackermann in der Bürgerinitiative Autobahntrasse „Abatra“ engagierte.

Nicht minder aktiv verfolgte er das Geschehen um die Landesgartenschau. Verfehlte Lahr 1991 noch das Ziel, eine eigene Schau zu bekommen, so gelang es Verwaltung und Kommunalpolitik, sie einige Jahre später in Lahr in die Tat umzusetzen. „Dies hat Lahr mächtig aufpoliert“, hatte Ackermann kurz vor seinem 80. Geburtstag im Dezember 2021 gesagt und damit auch die Aufwertung der Innenstadt gemeint.

Der CDU-Altstadtrat war mit Ehefrau Gisela Ackermann, geborene Zehnle, verheiratet. 2017 feierte das Paar goldene Hochzeit. Zum Kreis der Familie gehören Töchter, Enkel und Schwiegersöhne, die früh mit der Arbeit im Architekturbüro vertraut gemacht wurden.

Die Trauerfeier findet in der nächsten Woche im engsten Familienkreis statt.