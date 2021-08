1 Trainer Stefan Jäkle erwartet ein schweres Spiel gegen den TSV Ehningen. Foto: Wagner

GSV Maichingen – SV Wittendorf 2:2 (1:0). Tore: 1:0 (41.) Rene Brunner, 2:0 (49.) Filippo Intemperante, 2:1 (62.) Lucas Haug, 2:2 (90.+2/Elfmeter) Christian Braun. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit holte der SV Wittendorf am 3. Spieltag der Landesliga auswärts einen Punkt beim GSV Maichingen. Einen 0:2-Rückstand wandelten die Wittendorfer noch zu einem 2:2-Unentschieden um.

Noch vor dem Anpfiff schockte die schwere Verletzung von Dennis Tinnefeld die Wittendorfer. Der Defensivspieler knickte beim Warmmachen ohne Fremdeinwirkung um und hatte im Anschluss extreme Schmerzen. Auch wenn noch keine endgültige Diagnose vorliegt, so scheinen das Syndesmoseband und weitere Bänder im Sprunggelenk gerissen zu sein. "Er wird auf jeden Fall lange ausfallen", sagt SV-Trainer Stefan Jäkle. Ob Tinnefeld dieses Jahr für die Wittendorfer noch einmal zum Einsatz kommen kann, ist ungewiss.

"Das waren natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen", sagte Jäkle. An eine normale Spielvorbereitung mit den gewohnten Abläufen war nicht mehr zu denken. "Das hat uns als Mannschaft schon sehr beeinflusst", sagt Jäkle.

"Die Maichinger waren da einfach besser, ohne wirklich gut zu sein"

Mit den Gedanken noch beim verletzten Teamkameraden kamen die Wittendorfer auch schwer ins Spiel. "Die Maichinger waren da einfach besser, ohne wirklich gut zu sein", sagte Jäkle. In der 41. Minute gingen die Gastgeber durch Rene Brunner in Führung, kurz nach der Halbzeitpause erhöhte Filippo Intemperante auf 2:0. "Bis zur 60. Minute hätten die Maichinger den Sack zu machen können", sagte Jäkle.

Doch es blieb beim 2:0 und mit einem Dreifach-Wechsel beim SV nach 58 Minuten änderte sich plötzlich das Spiel. Kai Trotzl kam für Nico Schillinger, Tim Jung für Radion Eckert und Lucas Haug für Patrick Möhrle. Haug war es auch, der mit einem schönen Flugkopfball wenige Minuten nach seiner Einwechslung den 1:2-Anschlusstreffer erzielte (62.). Ab da an übernahmen die Wittendorfer die Kontrolle über das Spiel und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten.

Zwei davon wurden ihnen aber von Schiedsrichter Kevin Schmidt verwehrt. Zuerst wurde der Ausgleichstreffer des spielenden Co-Trainers Christian Braun wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben, anschließend pfiff der Schiedsrichter eine klare Chance für den SVW zurück, obwohl er in dieser Situation hätte Vorteil laufen lassen müssen. "Der Schiedsrichter hat im Nachhinein seine Fehlentscheidung auch eingestanden. Das rechne ich ihm hoch an", sagte Jäkle, der sich in der Nachspielzeit noch über den Ausgleichstreffer von Braun per Strafstoß freuen konnte (90.+2). "Das war ein klarer Elfmeter und so haben wir uns das Unentschieden auch verdient", sagte Jäkle. "Da muss ich auch die Moral meiner Mannschaft loben. Sie hat bis zum Schluss alles gegeben".

Wittendorfer nun im Tabellenmittelfeld

Mit vier Punkten aus drei Spielen stehen die Wittendorfer nun im Tabellenmittelfeld auf dem 10. Rang.

SV Wittendorf – TSV Ehningen (Sonntag, 15 Uhr). Als nächstes wartet aber ein harter Brocken auf den SVW. Mit dem TSV Ehningen ist eines der Top-Teams der Liga am Sonntag zu Gast. Die Ehninger stehen mit neun Punkten aus drei Spielen und 8:1 Toren an der Tabellenspitze der Landesliga.

"Da sind wir klarer Außenseiter – das beeinflusst uns aber wenig", sagt Jäkle. "Wir wissen, dass wir ein Quäntchen Glück brauchen. Aber wenn wir alles geben, dann können wir zu Hause auch einem Meisterschaftsfavoriten ein Bein stellen", gibt sich der Trainer selbstbewusst.