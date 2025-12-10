Vom Trend zur Tradition: So groß ist der Linedance-Hype in Tuningen

Linedance erlebt einen Boom – in Tuningen aber ist der Trend längst Tradition: Die Rocky Baar Diamonds feiern ihr zehnjähriges Bestehen und füllen dafür schon ganze Hallen.

Menschen tanzen in Reih’ und Glied, synchron, ohne festen Partner, aber mit fester Schrittfolge – und jeder tanzt dasselbe, nach einer vorgegebenen Choreographie – was eintönig klingt, ist gerade schwer angesagt und erlebt in Deutschland einen deutlichen Boom – und zwar nicht nur in der Country-Szene, wo man die Linedancer früher besonders häufig antraf.

In Tuningen aber ist Linedance quasi schon ein alter Hut – und trotzdem noch schwer angesagt. Was bei einem Treffen im Dezember 2015 im Wohnzimmer von Anita Maier begann, hat sich zu einer festen Einheit entwickelt.

Räume schnell zu klein

die Linedance-Gruppe Rocky Baar Diamonds feiert dieses Wochenende nämlich bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Mit zehn Teilnehmern, alles ehemalige Jazztänzerinnen der TG Tuningen, wurde die Gruppe Feel Good Liner unter dem Dach der Turngemeinde Tuningen einst gegründet.

Diese damals vor Ort neue Tanzform setzte sich schnell durch und kam prima an – bereits 2017 wurde sogar eine zweite Tanzgruppe für Neueinsteiger gegründet. Neben Anita Maier fungierte dann auch Carmen Mauch-Hartwich als Trainerin.

Regelmäßig traf man sich im Vereinssaal im kommunalen Kindergarten.

Dieser wurde jedoch im Laufe der Zeit zu klein und man wechselte zum Training in den Teinosaal. Die Coronazeit überbrückte man mit Outdoortraining und Spaziergängen, danach kehrte wieder Normalität ein und weitere tanzfreudige Damen und Herren kamen hinzu.

Unsere Empfehlung für Sie Tuningen Tanz wirkt wie ein Jungbrunnen Auftritt: Line-Dancer wollen am Freitag beim Konzert der Tuninger Stimmen für Spaß sorgen

Und so wurde auch der Teinosaal für das Training zu klein, im zweiten Anlauf bekam man dann die Zusage, dass die Festhalle zum Training genutzt werden kann. Jeweils Montags und Mittags treffen sich dort die beiden Gruppen.

Jetzt wird gefeiert

Im Juni 2023 kam mit Michael Weidner ein neuer Trainingsleiter hinzu, im März diesen Jahres hat jedoch Anita Maier die Gruppe verlassen. Seit den Anfängen sind Carmen Mauch-Hartwich, Petra Mauch und Evelin Schmidt mit Leidenschaft dabei und sie freuen sich nach wie vor auf jedes Training und auf jeden Auftritt

Wie aktiv die Linedancers sind, konnte man bei vielen Auftritten miterleben. Öffentliche Trainings auf dem Platz sorgten ebenso für Hingucker wie auch das Absolvieren des Deutschen Tanzsportabzeichens.

Bei der Kundgebung „Tuningen steht auf“ aber auch bei Events in Hochemmingen, Sunthausen, Wutöschingen und vielen Linedancepartys war man dabei. Und jetzt steht das eigene kleine „Jubiläum“ im Kalender: Dieses wird am Samstag, 13. Dezember, in der Festhalle gefeiert. Gastgruppen haben ihr Kommen zugesagt und so rechnet man mit einem vollen Geburtstagshaus mit vielen Gästen.