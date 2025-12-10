Vom Trend zur Tradition: So groß ist der Linedance-Hype in Tuningen

Linedance erlebt einen Boom – in Tuningen aber ist der Trend längst Tradition: Die Rocky Baar Diamonds feiern ihr zehnjähriges Bestehen und füllen dafür schon ganze Hallen.
Menschen tanzen in Reih’ und Glied, synchron, ohne festen Partner, aber mit fester Schrittfolge – und jeder tanzt dasselbe, nach einer vorgegebenen Choreographie – was eintönig klingt, ist gerade schwer angesagt und erlebt in Deutschland einen deutlichen Boom – und zwar nicht nur in der Country-Szene, wo man die Linedancer früher besonders häufig antraf.