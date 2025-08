Unfall bei Rottweil Autofahrer wendet und übersieht Motorradfahrer – Stau Richtung Neufra

Beim Kreisverkehr in Rottweil Neufra kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem VW und einem Motorradfahrer. Dieser musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik.