Die Wetteraussichten sind sonnig! Wer am Wochenende etwas unternehmen möchte, wird in der Region fündig. Eine Auswahl an Veranstaltungstipps.

Südwest Messe, Volksfest oder doch lieber eine Kunstausstellung? An diesem Wochenende steht wieder allerlei auf dem Programm. Wir haben eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen findet noch bis Sonntag, 11. Juni, statt. Täglich präsentieren sich von 9 bis 18 Uhr mehrere Hundert Aussteller auf dem Messegelände.

Mit einem sportlichen Glanzlicht feiert der Tennisclub St. Georgen sein 100-jähriges Bestehen. Von 8. bis 11. Juni bieten die baden-württembergischen Meisterschaften hochkarätige Duelle. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.

Zum 1. November 1723 wurde Donaueschingen Residenzstadt. Zu diesem Anlass hat das Haus Fürstenberg eine Ausstellung zusammengestellt, die nicht ganz alltägliche Ausstellungstücke in ihrer ehemaligen Hauptstadt zeigt. Die Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen befinden sich im Karlsbau, Karlsplatz Donaueschingen, geöffnet täglich, inklusive Feiertag, außer montags, von 11 bis 17 Uhr.

Viele begegneten Paddy, dem irischen Barden, in der Fußgängerzone. Nach seinem Tod führen seine hiesigen Freunde jetzt für ihn ein Theaterstück auf. Im Theater am Turm hebt sich am Samstag, 10. Juni, 20 Uhr, der Vorhang für „Sally“, einer Mischung aus Theaterstück und szenischer Lesung unter der Regie und Mitwirkung der ausgebildeten Sprecherin Maxi Fleig. Mit dabei sind auch Dietmar und Margit Schlau sowie Alex Birke und die Sängerin Lynda Cullen.

Am Wochenende ist noch mal Volksfest in Rottweil. "Wir wollen, dass für die ganze Familie beim Volksfest etwas geboten ist", betont Cornelia Ruoff.

Elf Vereine, die Bastelgruppe, die Feuerwehr und der Ortschaftsrat, der zugunsten des Fördervereins Sport- und Festhalle tätig ist, bewirtschaften die idyllisch gelegene Tennenbronner Spiellandschaft immer an den Wochenenden.

Am Samstag, 10. Juni, findet das Waldgaukameradschaftstreffen in Sulz statt. Die Ringzünfte der Freien Narrenvereinigung Waldgau sind im Wasserschloss zu Gast. Die Ringzünfte werden sich ab 15.30 Uhr einer kleinen Olympiade stellen. Für die Bewirtung ist bestens gesorgt. Zudem wird es eine Cocktailbar geben. Für Kinder wird eine Hüpfburg im Schlossgarten aufgebaut. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung unter der Remise statt. Gegen 18.30 Uhr spielt der Musikverein zu einer kleinen Hocketse auf.

Die Höfendorfer Musiker laden ein zum Fest, das diesen Donnerstag, 8. Juni, um 10.30 Uhr beginnt. Besucher feiern erlebnisreichen Tag, der mit einem abwechslungsreichen Programm, kulinarischen Köstlichkeiten und bester Unterhaltung für die ganze Familie aufwartet.

Gut gelaunte Festbesucher und ein glücklicher Musikverein Bietenhausen, was braucht es mehr für eine gelungene Hockete? Unterhaltsame Blasmusik natürlich – und auch die wird beim traditionellen Pfarrgartenhock in Bietenhausen nicht fehlen. Das große Fest des Musikvereins findet an diesem Wochenende, 10. und 11. Juni, im Pfarrgarten in Bietenhausen statt.

Vom 8. bis zum 11. Juni veranstaltet die Musikkapelle Eutingen auf dem Festplatz Brühl ihr großes Fest. Die Gäste können sich auf Kult-Bier, ein großes Angebot an Speisen, viel musikalische Unterhaltung und ein Kinderprogramm freuen.

Strandatmosphäre und Handball im Ried: Vom 7. bis 11. Juni finden die 35. „Aldner Beach Days“ des TuS Altenheim auf der Beach-Handball-Anlage bei der Herbert-Adam-Halle statt. Neben zahlreichen Spielen soll auch das Feiern nicht zu kurz kommen.