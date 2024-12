In den kommenden Tagen ist in der Region einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Mittelaltermarkt in Villingen, Winter City Open Air in Albstadt-Ebingen oder Poetry Slam in Alpirsbach: Am Wochenende stehen wieder einige Events auf dem Programm.

Was in der Region geboten ist? Nachfolgend eine Auswahl. Eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte in der Region gibt es unter diesem Link.

Der Gesangverein Mundelfingen lädt am Samstag, 21. Dezember, um 14 und um 20 Uhr, sowie am Donnerstag, 26. Dezember, zur Aufführung des Theaterstücks „Ritter Kuno von Hardegg“ in die Aubachhalle ein. Das Stück feiert sein 125-jähriges Jubiläum und ist nur alle 25 Jahre zu sehen.

Alle Jahre wieder freuen sich die Bürgerinnen und Bürger auf das Jahreskonzert des Musikvereins Unterkirnach. Am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr, ist es soweit, der Musikverein lädt zu seinem Jahreskonzert, das in diesem Jahr unter dem Motto „Filmmusik“ steht.

Am Sonntag, 22. Dezember, laden in Weigheim die Pfadfinder ab 18 Uhr zur Waldweihnacht ans Pfadiheim, und als abschließenden Höhepunkt gibt es an Heiligabend das Krippenspiel vor dem Schopf bei der Schule.

Nach sechs Jahren kreativer Pause kehrt die Theatergruppe des Musikvereins Döggingen mit der Kriminalkomödie „Sieben auf einen Streich“ am ersten Weihnachtsfeiertag auf die Schauspielbühne zurück.Das Weihnachtstheater beginnt am Mittwoch, 25. Dezember, um 20 Uhr in der Gauchachhalle.

Die Bauder-Kantorei stellt sich einer musikalischen Herausforderung: Zusammen mit einem Orchester führt sie unter der Leitung von Erika Rieder am vierten Advent das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in der Sulzer Stadtkirche auf. Das Konzert wird am Sonntag, 22. Dezember, ab 17 Uhr zu hören sein. Mit dabei: vier Vokalsolisten mit reichlich Bühnenerfahrung.

Am Mittwoch, 25. Dezember, findet das Weihnachtskonzert der Stadtmusik Schramberg im Bärensaal statt. Einlass in den Saal ist ab 18.45 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Der Musikverein Frohsinn Tennenbronn veranstaltet sein traditionelles Jahreskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Besucher erwartet am Dienstag, 26. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Festhalle Tennenbronn ein abwechslungsreiches Programm mit Musikstücken aus unterschiedlichen Genres und Epochen.

Am vierten Adventssonntag bereitet die stets gut besuchte Dorfweihnacht der Bickelsberger in heimeliger Atmosphäre und mit einem stimmungsvollen Programm für Groß und Klein die Besucher auf die bevorstehenden Festtage vor. Zur besinnlichen Einstimmung am Sonntag, 22. Dezember, gibt Pfarrer Johannes Köhnlein um 17 Uhr in der Georgskirche den Besucher den weihnachtlichen Gedanken mit auf den Weg, wobei er musikalisch festlich unterstützt wird.

Kurz vor Weihnachten stellen elf Künstler des Künstlerstammtischs Rangendingen ihre Werke aus. Neben rund 100 Gemälden dürfen sich die Besucher auf eine Auktion zugunsten der Klosterkirchen-Sanierung freuen. Am Sonntag, 22. Dezember, ist es wieder so weit und die Ausstellung wird um 11 Uhr eröffnet.

Am Sonntag, 22. Dezember, um 10 Uhr findet in der evangelischen Kirche Dettingen der Abschiedsgottesdienst von Pfarrerin Sylvie Avakian statt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht bei einem Kirchkaffee die Gelegenheit, sich persönlich zu verabschieden.

In der katholischen Kirche in Salzstetten (St. Agatha-Kirche) findet am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr das vierte Benefizkonzert des Projektes „A Light for Christmas“ statt.

Für Schlager-Fans gibt es im diesem Jahr eine vorzeitige Bescherung. Einen Tag vor Heiligabend, am Montag, 23. Dezember, kommt Marc Marshall nach Freudenstadt. Im Theater im Kurhaus spielt er eins seiner berühmten Weihnachtskonzerte.

Eine Einladung zu einem besonderen Abend in Eutingen sprechen Bürgermeister Markus Tideman und seine Frau Katharina Tideman aus. Am Dienstag, 24. Dezember, findet in der Buchsteighalle Weitingen ein Festessen für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Eutingen statt, die Heiligabend in Gemeinschaft verbringen möchten, unabhängig von Alter, Familienstand oder Herkunft.

Bei ihrem Weihnachtsrockkonzert im „F23“ in Freudenstadt am ersten Weihnachtsfeiertag (Mittwoch, 25. Dezember) präsentiert die Band Crekko in diesem Jahr auch ihr brandneues Studioalbum. Musikalisch eröffnet wird der Abend von der Band „Fett“.

Der Verein Kinderhilfe Ugwaku braucht Unterstützung für die Kinder, die in seiner nigerianischen Schule betreut werden. Von einer „Hungersnot“ wird berichtet. Mit der Aktion „Fast Geschenkt“ hofft man auf Einnahmen. In den Räumen der Altheimer Straße 14 in Hochdorf, wo sich das Glaubenstreff der katholischen Kirche befindet, werden am Freitag, 20. Dezember, von 15 bis 19 Uhr „viele schöne Dinge zum Verkauf angeboten.“

Die Stallweihnacht der Jugend- und Tierfarm „Arche Hochdorf“ steht wieder an. Am 21. Dezember erwartet der Gnadenhof wieder viele Besucher zu einem vorweihnachtlichen Abend.

Blacky’s Big Band aus Nagold gibt am Samstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Anastasia ein Weihnachtskonzert in Baisingen. „Swing meets Christmas“ heißt es dann. Der Erlös fließt in die Andreas-Braun-Stiftung.

Der Liederkranz Emmingen lädt am Sonntag, 22. Dezember zum traditionellen Adventskonzert in der Fritz-Ziegler-Halle ein. Die Sänger wollen die Vorfreude auf Weihnachten auf besondere Weise erlebbar machen. Konzertbeginn ist um 17 Uhr, Hallenöffnung ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.

Bei „Weihnachten mit Herz“ geht es darum, den Heiligabend in festlicher und besinnlicher Atmosphäre gemeinsam zu verbringen. Die Veranstaltung selbst findet an Heiligabend, also Dienstag, 24. Dezember, ab 18 Uhr in der Calwer Aula am Schießberg statt „und richtet sich ausdrücklich an alle“, unterstreichen die Veranstalter den inklusiven Gedanken der Veranstaltung.

Der Kulinarische Wintermarkt in Haslach startet am 20. Dezember. In zwölf Hütten werden außer an Heiligabend und Silvester täglich von 16 bis 22 Uhr im Bereich der Mühlenbacherstraße und des Pfarrplatzes bis zum 6. Januar köstliche Spezialitäten in weihnachtlich-winterlichem Flair angeboten. Außerdem wartet jeden Tag ein musikalisches Rahmenprogramm.

Die „Lucky Kids“ aus Zell geben am Freitag, 20. Dezember, in Hausach ein Benefizkonzert für die Bärenkinder. Beginn in der Hausacher Stadtkirche ist um 18.30 Uhr unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“.