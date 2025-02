In den kommenden Tagen erreicht die Fasnet in der Region ihren Höhepunkt. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Narri, Narro - ab dem Schmotzigen Donnerstag geht es in der Region rund. Und auch in den Tagen danach ist eine Menge Närrisches geboten.

Nachfolgend eine Auswahl.

Am Schmotzigen Donnerstag geht es in Schwenningen los mit dem Narrenfrühstück um 7.30 Uhr in der Zunftstube. Am Nachmittag folgt der Kinderumzug, Samstagnachmittag findet dann mit dem Narrensprung ein weiterer Höhepunkt der Ortsfasnet statt. Weitere närrische Termine und Veranstaltungen in Villingen und Schwenningen finden Sie hier.

Auch in St. Georgen startet der Schmotzige mit dem Kinderumzug, um 19 Uhr beginnt schließlich der Schmodo-Ball im Goldenen Auerhahn. Am Samstag findet der Bürgerwehrball statt, am Sonntag gibt es unter anderem einen närrischen Gottesdienst. Mehr Infos gibt es hier.

In Nußbach sind die Hemdglunker am Schmotzigen ab 19 Uhr unterwegs, am Samstagabend wird der Bunte Abend veranstaltet. Sonntagnachmittag um 14 Uhr startet dann der große Umzug beim Sägewerk Kienzler. Kinder dürfen sich auf den Umzug für die Kleinen am Dienstag freuen. Alle Termine sind hier nachzulesen.

In Schönwald stehen am Schmotzigen und am Sonntag jeweils ein Umzug auf dem Programm, am Dienstag wird zum Fasnetverbrennen mit Kehraus eingeladen.

In Schonach geht es am Schmotzigen Schlag auf Schlag - Hanselekaffe, Kinderumzug, Hansili-Warmup und mehr sind geboten. Am Freitag geht es ab 14 Uhr weiter mit den närrischen Veranstaltungen.

In Unterdigisheim geht es ebenfalls nochmal rund: Ab 7 Uhr hat am Schmotzigen das Narrenstüble im Rathaus geöffnet; zwei Stunden später macht sich der Wurstwagen auf den Weg durch den Flecken. Am Samstag findet außerdem der Bunte Abend statt.

Die Narrenzünfte aus Rottweil und aus dem weiten Umland Rottweils legen sich zum Fasnetsfinale noch einmal mächtig ins Zeug. Wir haben alle Termine zusammengetragen; vom berühmten Rottweiler Narrensprung bis zur Dorffasnet. Los geht es in Schiltach am Schmotzigen mit dem Städtlewecken.

Auch in Geislingen steht ein großer Umzug an: Der Narrenzug setzt sich am Samstag um 13.30 Uhr bei der Schlossparkhalle in Bewegung. Anschließend haben mehrere Festzelte rund um den Schlossplatz geöffnet.

In Schömberg und Schörzingen findet am Sonntag eine Narrenmesse statt, um 14 Uhr beginnt der große Umzug. Alle weiteren Termine gibt es hier.

Am Schmotzigen, Rosenmontag und Fasnetsdienstag geht es rund in Zimmern unter der Burg: Unter anderem jucken die Narren am Rosenmontag durchs Dorf.

Am Rosenmontag und am Fasnetsdienstag zieht jeweils ein bunter Umzug durch Weilen unter den Rinnen.

Der Schmotzige läutet auch in Erlaheim die heiße Phase der Fasnet ein. Erstmals gibt es eine kleine Party im vereinseigenen Zunfthaus im Backhäusle. Am Sonntag findet der Umzug durch den Ort statt.

Mit der „Kinderfasnet XXL“ am Schmotzigen Donnerstag und der Stoale-Kratzer-Party am Fasnetsamstag ist auch in diesem Jahr wieder einiges in Hausen am Tann geboten.

Am langen Fasnetswochenende geht es in Weitingen noch einmal hoch her. Sechs Tage lang – vom 27. Februar bis zum 4. März – lassen es die Narren so richtig krachen. Mehr Infos zu den Veranstaltungen gibt es hier.

Auf dem Rathausplatz in Loßburg findet am Donnerstag die SchmoDo-Jubiläumsparty, mit Stargast "Killermichel" und DJ Fichtenwald. Der Eintritt ist frei.

In Lützenhardt gibt es während der Fasnets-Höhenpunkt-Zeit viel zu erleben. Die Narrenzunft Lützenhardt präsentiert ihren Narrenfahrplan.

Die Narrenzunft Loßburg feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Auch hier wird vom Donenrstag, 27. Februar, bis Dienstag, 4. März, närrisch gefeiert.

Rathaussturm, Kinderumzug, Zunftabend: Von Donnerstag, 27. Februar, bis Dienstag, 4. März, herrscht in Alpirsbach Ausnahmezustand. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es hier.

Diese närrischen Veranstaltungen stehen vom Schmotziger Dooschdig, 27. Februar bis Aschermittwoch, 5. März, imbevor.

Die Grafenhausener Hexen stürmen am Schmutzigen Donnerstag, 27. Februar, zunächst den Kindergarten und die Schule, bevor sie um 18.31 Uhr das Rathaus übernehmen. Am „Fasent-Samschdig“ gibt es die Kinderfasent, am „Fasentzischdig“ den Umzug in Grafenhausen. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Reichenbach wird nach siebenjähriger coronabedingter Pause ab Sonntag, 2. März, wieder zu einer einzigartigen Flaniermeile, gespickt mit Unterhaltung und närrischen Aktivitäten.

Rathaussturm, Hemdglunkerumzug, Kinderfastnacht: Die drei Ortsteile Schuttertal, Dörlinbach und Schweighausen starten am Schmutzigen Donnerstag in die heiße Phase der Fasent. Was, wann und wo geboten ist, erfahrt ihr hier.

In Münchweier wird der Hemdklunker, am Schmutzigen Dunschdig begangen. Der Höhepunkt wird der große Umzug am Fasentsonntag, 2. März, sein. Weitere närrische Termine gibt es hier.