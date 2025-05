In der Region ist an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Noch nichts vor am Wochenende? Wie wäre es mit Theater, Comedy, Konzerten, einer Gartenmesse oder einem Muttertagsmarkt?

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Im Rahmen der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Schonach erwartet Theaterfreunde ein besonderes Highlight: Das Stück „Eiscreme“ von Miro Gavran wird in einer eigens fürs Jubiläums bearbeiteten Fassung von Verena Müller-Möck zum Thema „Zeit“ auf die Bühne gebracht. Die Premiere findet am Freitag, 9. Mai, im Haus des Gastes statt.

Am Freitag, 9. Mai, tritt die Stand-Up-Comedienne Helene Bockhorst mit ihrer schrägen Show im Capitol in Schwenningen auf.

Die Sauschwänzlebahn in Blumberg startet wieder in die Saison: Der breite Mix an historischer Unterhaltung bietet so manche außergewöhnliche Zugreise an. „Wer hat eigentlich die Sauschwänzlebahn gebaut?“, ist bei den Schwarzwaldhof-Ingenieurfahrten am Samstag, 10. Mai, zu erfahren.

Am Samstag, 10. Mai, wird der neue Marktplatz in St. Georgen eingeweiht. Das Programm beginnt um 11 Uhr mit der feierlichen Eröffnung der Tiefgarage. Im Bereich der Treppenanlage an der Gewerbehallestraße sprechen Bürgermeister Michael Rieger, die Abgeordneten Thorsten Frei und Derya Türk-Nachbaur, Landrat Sven Hinterseh, Stadtbaumeister Alexander Tröndle sowie Vertreter der Fach- beziehungsweise Stadtplaner Grußworte. Anschließend segnen der katholische Pfarrer Harald Dörflinger und sein evangelischer Kollege Roland Scharfenberg den Marktplatz.

Die Berufsbildungsmesse in Furtwangen öffnet am Samstag, 10. Mai, ihre Tore für alle, die sich über Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren möchten. Sie findet von 9 bis 13 Uhr an der Robert-Gerwig-Schule statt und bietet Firmen in der Region eine wertvolle Plattform.

Im Theater am Turm in Villingen steht eine weitere Eigenproduktion an: Diesmal für Kinder – am 10. Mai kommt das Sams. Die Premiere „Eine Woche voller SamsTage“ ist am Samstag, 10. Mai, um 15 Uhr.

Am Samstag, 10. Mai, gibt es von 9.30 bis 11.30 Uhr ein „Faires Frühstück“ im Muslen-Gemeindezentrum in Schwenningen. Ingrid Cronemeyer, die Vorsitzende der Eine-Welt-Gruppe, lädt die Bevölkerung ein. Der Erlös komme dem Eine-Welt-Laden zugute. Außerdem beteiligt sich an dem Vormittag auch der Schwenninger Diakonieladen mit einem Flohmarkt.

Unter dem Titel „Eine musikalische Weltreise“ präsentiert die Musikschule Blumberg in Kooperation mit der evangelischen Kirche am Muttertag, Sonntag, 11. Mai, erstmals ein Kinder- und Familienkonzert zum Mitmachen und Erleben.

Der Rad- und Motorsportverein Blumberg erwartet über 300 Teilnehmer beim fünften Oldtimertreffen am Sonntag, 11. Mai. Erstmals sind auch Youngtimer, die mindestens 25 Jahre auf dem Buckel haben, ausgeschrieben.

Vom 9. Bis zum 12. Mai feiert der Musikverein Sumpfohren ein Scheunenfest. Damit auch alle Festbesucher auf ihre Kosten kommen, werden am 9. Mai unterschiedliche Musikkapellen aufspielen. Am Samstag wird eine Coverband für Unterhaltung sorgen. Mit einem Umzug mit befreundeten Musikkapellen wird der Sonntag musikalisch aufgewertet. Am Montag, 12. Mai, ist nach dem Kindernachmittag das Handwerkervesper mit der Trachtenkapelle Stetten.

Das Jazzfest in Rottweil geht am Wochenende in die nächste Runde: Am Samstag, 10. Mai, tritt Richard Galliano New York Tango Trio auf.

Am 10. Mai um 15 Uhr steht in Schönbronn die Einweihung des neuen „Zehn Gebote Pfades“ mit Prälat Markus Schoch und anderen Pfarrern aus der Region an.

Die Bruderschaftsgasse in Rottweil wird am Samstag, 10. Mai, feierlich wiedereröffnet – und das mit einem bunten Straßenfest im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung.

Das traditionelle Frühjahrskonzert des Mandolinen-Orchesters Hardt unter der Leitung von Frank Scheuerle findet in diesem Jahr als Kirchenkonzert am Samstag, 10. Mai, ab 19 Uhr in der Kirche „St. Georg“ in Hardt statt.

Gleich zwei Mal tritt das Reger Vokalensemble aus Ulm am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Mai, in in der St. Gallus-Kirche Heiligenbronn auf. Für die Besucher singen sie Werke von Max Gräter, Max Reger, Peter Planyavsky, Benjamin Lang und anderen.

Ein Konzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach findet am Sonntag, 11. Mai, in der evangelischen Stadtkirche Schiltach statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Der Abendmarkt „Tischlein deck Dich“ in Hechingen hat sich längst als ein Highlight im Veranstaltungskalender der Zollernstadt etabliert und lädt auch 2025 wieder zum gemütlichen Verweilen und Genießen ein. Am Freitag, 2. Mai, verwandelt sich der Obertorplatz von 17.30 Uhr bis 21 Uhr erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher aus der Region. Food- und Getränkestände, sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen für Genussmomente und gesellige Stunden.

Der Kneipp-Verein Hechingen lädt ab Freitag, 9. Mai, von 14.30 bis 15.15 Uhr zu einem „Senioren-Erlebnistanz im Sitzen“ im Hechinger Hallenbad ein. Von 15.30 bis 17 Uhr wird ein „Erlebnistanz“ für aktive jeden Alters mit Freude an Rhythmus und Lust auf Tanzen in der Gruppe geboten.

Die Sonderausstellung „Duckomenta” im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen bietet einen einzigartigen, humorvollen Blick auf Geschichte und Kunst. Ab Freitag, 9. Mai, ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen.

„Klamotten, Kruscht und Kreatives“ ist beim Flohmarkt in Winterlingen am Samstag, 10. Mai, in den Räumen des K3 geboten. Die Standgebühr für K3-Mitglieder beträgt 11,50 Euro, regulär 16,50 Euro.

Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Binsdorf findet am Samstag, 10. Mai, in der Turn- und Festhalle Binsdorf-Erlaheim statt.

Das Mannheimer Auktionshaus kommt mit seiner Kunstsprechstunde am Samstag, 10. Mai, erneut in die Villa Eugenia in Hechingen. Das Prinzip der Sprechstunde ähnelt dem des ZDF-Kultformats „Bares für Rares“.

Sie schreibt Bücher, dreht fürs Fernsehen und geht auf Tour: Am Samstag, 10. Mai, macht Ramona Schukraft alias Sybille Bullatschek in der Stadthalle in Balingen Station.

Am Samstag, 10. Mai, lädt das Unternehmen Bogenschütz Entsorgung in die Niederlassung Ringingen zum Tag der offenen Tür ein, und zwar von 10 bis 16 Uhr. Für Speis und Trank ist ebenso gesorgt wie für ein buntes attraktives Kinderprogramm. Die Bewirtung übernimmt der Obst- und Gartenbauverein Ringingen.

Am Samstag, 10. Mai, gehts beim Waldheim in Albstadt-Ebingen wieder rund: Der diesjährige Saisonstart wird als Event für die ganze Familie gefeiert. Bei den Fahrtechniktrainings können die Kinder die eigenen Bike-Fähigkeiten verbessert und anschließend beim Kids-Rennen auf den Trails des „albbike-Trail-Spielplatzes“ direkt beweisen. Für die Erwachsenen stehen währenddessen ein Spitzkehrenworkshop sowie Bike-Yoga auf dem Programm.

Bei einem Vorlesepicknick im Klostergarten in Hechingen wird am Samstag, 10. Mai, von 14 bis 16 Uhr, ein Zeichen für das analoge Buch gesetzt. Eingeladen sind Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren mit ihren Familien. An vier Stationen wird aus Büchern mit verschiedenen Themen vorgelesen, an einer weiteren Station können Bücher auf eigene Faust erkundet werden. Als Vorleser ist unter anderem Pfarrer Frank Steiner eingeplant.

Am 10. Mai findet deutschlandweit der Gratis-Comic-Tag statt. Jugendliche Leser können an diesem Tag in Büchereien und Buchhandlungen Comics abholen, ohne einen Cent zu bezahlen. Erstmals beteiligt sich die Bücherei St. Peter und Paul in Schömberg an der Aktion.

Am Freitag, 9. Mai, ab 20 Uhr steigt Poetry Slam im Jugendhaus F 23 in Freudenstadt. Unter der Überschrift „Nie wieder ist jetzt“ sind fünf Stimmen für die Demokratie von außergewöhnlichen Poeten zu hören, die mit Worten zum Nachdenken anregen, Perspektiven eröffnen und zeigen, welche Kraft Sprache haben kann. Veranstalter sind die „Omas gegen rechts“.

Die Kleinkunstreihe „Kultur im Museum“ in Dornstetten geht in eine neue Runde. Bissle denke beim Schaffe!“: Dazu rät Jakob Friedrich am 9. Mai im Bürgersaal im Dornstetter Rathaus.

Die fliegende Harfenistin Claire Augier de Lajallet eröffnet das Musik-Festival in Horb am Freitag, 9. Mai, um 20 Uhr auf Schloss Weitenburg.

Packt eure Schlaghosen aus: Die Schlagerband Papis Pumpels spielt unter dem Motto „Verrückt nach Schlager“ am Samstag, 10 Mai, um 20 Uhr in der Tälesee-Halle Empfingen.

Zu einem Doppelkonzert mit dem Kreisverbandsorchester Freudenstadt lädt der MV Dießen am 10. Mai in die Mehrzweckhalle Bittelbronn ein.

Zum Muttertag gibt es im Kloster Horb am Sonntag, 11. Mai, ab 18 Uhr Crossover vom Feinsten. Iskandar Widjaja, der in Asien als Rockstar bekannt ist, wird mit seiner Stradivari sowie Daria Gromykina (Klavier) und Paul Kleber (Kontrabass) Swing und Groove in die historischen Gemäuer bringen.

Das 20. Gauklerfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Blaulichttag findet am 11. Mai in der Altstadt in Rottenburg statt. Die Geschäfte sind von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

„Glücksmomente in Schömberg“ können Besucher erstmals in diesem Jahr am Freitag, 9. Mai, erleben. An diesem Tag sind die Geschäfte in Schömberg von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 10. Mai, verteilt der Obst- und Gartenbauverein auf dem Marktplatz in Altensteig Kürbissetzlinge und lädt zum Weißwurstessen ein.

Am Muttertags-Wochenende – am 10. und 11. Mai – öffnet die Gartenmesse in der Innenstadt von Nagold ihre Pforten. In der Markt- und Turmstraße und im Garten an der Stadtmauer werden etwa 60 Beschicker allein auf der Gartenmesse mit Blumen, Kräuter- und Gemüsepflanzen, Dekoration, Vogeltränken, Gartenmöbeln und -geräten sowie Grillausstattung aufwarten.

Am Freitag, 9. Mai, findet um 20 Uhr einen Tanzabend im Kurhaus in Bad Rippoldsau an. Zum Tanz spielt „Felix der Glückliche“, organisiert wird der Abend vom Tanzsportclub Hausach.

Hausach lädt auch in diesem Jahr wieder herzlich zum traditionellen Muttertagsmarkt ein – einem der größten und beliebtesten Volksfeste in der Region. Am Wochenende vom 10. und 11. Mai verwandelt sich die charmante Stadt in eine lebendige Festmeile voller Musik, Unterhaltung, kulinarischer Köstlichkeiten und handgemachter Produkte. Tausende Besucher aus Nah und Fern kommen jedes Jahr, um das besondere Flair dieses Events zu genießen, das sowohl Groß als auch Klein begeistert.