In der Region ist an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Der Frühling beginnt, Ausflüge starten und Veranstaltungsprogramme beginnen. Neben Theaterstücken und Lesungen ist auch Comedy und Party geboten.

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Unter der Regie von Jörg Kluge kommt die Komödie „Weiße Turnschuhe“ im Villinger Theater am Turm auf die Bühne. Die Premiere steht am Freitag, 21. März, um 20 Uhr an.

Die „Doaninger Schnurrabutzer“, die Theatergruppe des Sportvereins Tuningen, bringt eine neue schwäbische Komödie auf die Bühne. „D’r Heggabronzer“ heißt sie. Es wird an drei Terminen aufgeführt: am Freitag, 21. März, um 20 Uhr, am Samstag, 22. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 23. März, um 15 Uhr, jeweils in der Turn- und Festhalle Tuningen.

Unter Anleitung können Fahrräder jetzt in Schwenningen fit gemacht werden. Am Freitag, 21. März, gilt ab 15 Uhr die Aufmerksamkeit dem wichtigen Thema Bremsen.

Am Samstag, 22. März, wird um 18 Uhr im Steinkirchring 35 in Schwenningen die Einweihung der sogenannten „Soup kitchen“ gefeiert. Die Suppenküche ist die „erste Markthalle des Körperkults“ und hat mit Essen eigentlich nichts zu tun. Vielmehr verbindet sie Barbershop mit Tätowier- sowie Nagelstudio.

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen will der 1700 Einwohner zählende Donaueschinger Stadtteil Wolterdingen sein 1250-jähriges Bestehen feiern. Am Samstag, 22. März, steht ab 18.30 Uhr, das Festbankett an. Eintritt und Verzehr sind bis Ende des offiziellen Teils kostenlos.

Auch die Gemeinde Archdorf feiert 1250. Geburtstag. Die Feierlichkeiten starten mit einem Festbankett am 22. März im Haus des Gastes. In diesem Rahmen stehen Grußworte sowie die Vorstellung der neuen Dorfchronik an.

„Literatur und Musik“ heißt es bei der musikalischen Lesung von Sabine Streck aus ihrem Buch über Feldpostbriefe im Zweiten Weltkrieg unter dem Titel „Sonst geht es uns noch gut - Vom Grauen an der Front und den Sorgen in der Heimat“ am Sonntag, 23. März, ab 16 Uhr, in der Parkresidenz am Germanswald in Villingen. Der Eintritt ist frei. Spenden für den städtischen Seniorenrat sind erwünscht.

Am Freitag, 21. März, feiert der VfR Sulz ab 18.30 Uhr im Backsteinbau in Sulz bei einem Festakt mit Programm und Musik sein 105-jähriges Bestehen. Corona-bedingt musste der 100. Geburtstag 2020 abgesagt werden.

Oberbürgermeister Christian Ruf und Manfred Trescher vom Stadtverband für Sport zeichnen am Freitag, 21. März, insgesamt 148 Kinder, Jugendliche und Erwachsene für ihre sportliche Leistung im Jahr 2024 aus. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Stadthalle Rottweil.

Das Stadtmuseum Schramberg lädt zu einer weiteren Ausstellungseröffnung ins Schloss: Dabei geht es um die Keramikerin Elfi Stadler, die 30 Jahre für die Schramberger Majolika-Fabrik kreativ tätig war. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Wochenende findet ein Second-Hand-Verkauf in Bösingen statt: Hier können am Freitag, 21. März, von 19 bis 21 Uhr und am Samstag, 22. März, von 9 bis 11 Uhr neben Kleidung auch Taschen, Accessoires und Schuhe erworben werden. Zehn Prozent des Erlöses werden für soziale Projekte in Chachapoyas, Peru, gespendet.

Nach dem großen Erfolg von „Alte Sorten“ startet das Zimmertheater Rottweil mit „Who the Fuck is Kafka“ am 21. März in die neue Spielzeit. Um 20 Uhr findet die Premiere statt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Klein und in der Tourist-Info.

„Reparieren statt Wegwerfen“ oder „Gemüse selbst anbauen statt kaufen“: Das sind nur zwei Schlagworte beim Thema Permakultur. Diese wollen Sandra Bantle und Bettina Heim in der Region bekannter machen. Auftakt der Kurse zur Permakultur in Waldmössingen ist nun am Samstag, 22. März, und Sonntag, 23. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr mit einem Schnupper-Workshop. Der Titel lautet „Bau eines ökologischen Kompostklos in Theorie und Praxis“ mit Rodrigo Munhoz aus Brasilien, Architekt und Stadtplaner.

Wie seit vielen Jahren findet auch diesen März wieder die Rottweiler Frauenwoche statt. Am Samstag, 22. März, beginnt um 9 Uhr das Kinofrühstück für Frauen, ab 10 Uhr läuft der Film „Die Fotografin“ über das Leben der Kriegsfotografin Lee Miller, die als wohl einzige Frau die Gräuel an der Front in Frankreich und in den deutschen KZ dokumentierte.

Die Turngemeinde Mühlheim (TG) feiert dieses Jahr ihr 100. Jubiläum. Eine historische Foto-Ausstellung gibt es am Samstag, 22. März.

Klavier und Comedy, Jazz, übersetzte Rock-Songs oder A-Capella-Musik: das Programm des Frühlingsfestival ist beim Schramberger Kulturbesen gewohnt bunt. Die Abende des Frühlingsfestivals finden alle im Bau 64, Geißhalde 49, in Schramberg statt und beginnen alle um 20.30 Uhr. Den Anfang macht am Mittwoch, 19. März, Florian Wagner mit mit „Klavier und Comedy“. Das Konzept von „Poems on the Rocks“ am Samstag, 22. März, kennen viele Menschen auch über die beliebte Sendung „SWR3-Lyrics“ . Ein Abend später, am Sonntag, 23. März, widmen sich Arno Haas (Sax) und Marko Mebus (Trompete) sowie Sängerin Bianca Neve bei der „92. Hammond Jazz Night“ dem Klang „sowie dem unwiderstehlichen Swing und Groove der wohl berühmtesten Big Band, dem Count Basie Orchester“. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr.

Sieben Stunden lang entdecken, staunen, genießen – und dabei etwas über die eigene Heimat lernen: Dazu haben die Albstädter und ihre Gäste in der „Langen Nacht der Museen“ am 21. März Gelegenheit. Die Veranstaltung dauert von 18 Uhr bis 1 Uhr, beteiligt sind unter anderem das Kunstmuseum und das Maschenmuseum sowie das Museum im Kräuterkasten und das Stauffenbergschloss.

Die Burg Hohenzollern bei Bisingen bietet im März und April eine kleine Serie an kulinarischen Freitagabenden im Burg-Restaurant für jeweils 70 Personen an. Am 21. März geht es um den Heimatgeschmack von Ernst Unterwurzacher. Der gebürtige Österreicher ist seit 13 Jahren Chef-Koch im Burg-Restaurant. An diesem Abend wird er den Gästen ein Drei-Gänge-Menü aus seiner Heimat kredenzen. Zeitlich bewegt sich jeder Abend zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr, der Champagner-Abend von 17 Uhr bis 21 Uhr. Musikalisch umrahmt werden die Abende von Michael Sisto (Gitarre, Gesang), der Champagner-Abend von Wolfgang Fischer (Piano). Anmeldung unter veranstaltungen@burg-hohenzollern.com.

Die Reihe der Schlosskonzerte im Gammertinger Schloss erfreut sich in der gesamten Region großer Beliebtheit. Das nächste Konzert wird am Samstag, 22. März, ab 19 Uhr im Rathaussaal aufgeführt. Drei Professoren, die 2018 und 2019 die Klaviertrios von Beethoven im Rathaussaal Gammertingen aufführten, widmen sich nun den zwei Trios von Franz Schubert. Los geht's um 19 Uhr.

Anlässlich des deutschlandweiten Forest Cleanup Days wird auch in Grosselfingen am Samstag, 22. März eine Waldputzaktion stattfinden. Die Aktion findet im Gemeindewald Grosselfingen statt und beginnt um 8.30 Uhr und endet spätestens um 11.30 Uhr. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz.

„Der Erlöser“ kommt nach Balingen: Atze Schröder verspricht, in seinem neuen Programm das Publikum vom Bösen zu befreien und Payback-Punkte gegen gutes Karma einzutauschen. Das Event steigt am Samstag, 22. März, um 20 Uhr, in der Balinger Stadthalle.

Wie sich Bisingen verändert hat, berichten Menschen, die schon lange hier leben. Es sind aber auch die Bilder, die Unterschiede deutlich machen. Die Fotogruppe Bisingen zeigt bei ihrer Jahresausstellung eine Gegenüberstellung von Motiven unter dem Titel „Bisingen früher und heute“ – mit einem historischen und einer aktuellen Aufnahme, fotografiert aus dem gleichen Winkel. Zu sehen ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag, 22. und 23. März, jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 21. März, wird das Improtheater Horb ab 19 Uhr gastieren. Nach einer erfolgreichen Premiere im Horber Kloster kann man gespannt sein, welche Improvisationen diesmal entstehen.

Mit den Profis auf einer Bühne stehen: Dieser Traum wird für die Kinder des Loßburger Kinderchors „Smiley Kids“ am Freitag, 21. März, in der Baiersbronner Schwarzwaldhalle wahr. Sie treten in der Show „The World of Musicals“ auf und können dabei vor großem Publikum Bühnenluft schnuppern und mit professionellen Darstellern auftreten.

Die Show „The World of Musicals“ gastiert am Freitag, 21. März, ab 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn. Mit dabei ist Sängernachwuchs aus der Region.

Bis in den August hinein steht das Frühlings- und Sommerprogramm der Kleinkunstbühne. Saisoneröffnung mit Rolf Miller ist am Freitag, 21. März. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Schweizer-Saal des Stadthauses am oberen Marktplatz in Freudenstadt.

Das diesjährige Frühjahrsprogramm für das Kulturhaus Kloster in Horb steht. Am Samstag, 22. März, ab 15 Uhr findet im Saal das Kindertheater „Pinocchio“ statt. Kinder ab 4 Jahren dürfen dabei sein, der Eintritt kostet 6, ermäßigt 4 Euro.

Zwei Tage Heavy Metal im F23 in Freudenstadt: Der „Metal Summit“ geht am Freitag und Samstag, 21. und 22. März, in die dritte Runde. Vier Bands sind heuer am Start. An beiden Abenden starten die Konzerte jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ist an beiden Tagen ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online über www.schwabo.de/tickets sowie an der Abendkasse.

Das Heimatmuseum in Zavelstein feiert 25. Geburtstag. Bei der Jubiläumsfeier am Freitag, 21. März, wird die neue Ausstellung „Was Kinderaugen leuchten ließ“ feierlich eröffnet.

Vom 21. bis 23. März 2025 wird das nächste musikalische Märchen im Nagolder Kubus aufgeführt. Auf der Bühne zu sehen gibt es eine neue Version von Schneewittchen. Die Premiere ist am Freitag, 21. März, um 19 Uhr im Kubus. Weitere Aufführungen sind am 22. und 23. März, jeweils um 16 Uhr. Karten können noch für sieben Euro (Erwachsene), beziehungsweise fünf Euro (ermäßigt) an der Abendkasse erworben werden.

Am 21. März erklingen die Songs von Dire Straits – gecovert von der Tribute-Band dIRE sTRATS in der Seminarturnhalle in Nagold. Am Samstag, 22. März, findet dort klassisches Kabarett mit der Magdeburger Zwickmühle statt.

Ihre Türen öffnet die Burgschule in Haiterbach am Samstag, 22. März, für die achte Jobmesse. Von 10 bis 12 bietet sie Schülern sowie interessierten Eltern die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufsfelder und Ausbildungsangebote zu informieren.

Mit den diesjährigen Aufführungen der Unterschwandorfer Theatergruppe wird gleichzeitig das 40-jährige Bestehen der Laienspielgruppe gefeiert. Aufgeführt wird die temporeiche und mit viel zweideutigem Wortwitz gespickte Komödie „Neurosige Zeiten“. Die Aufführung ist am 22. März um 19.30 Uhr. Der Einlass in die Haiterbacher Festhalle beginnt eine Stunde vor Aufführungsbeginn.

Die Waldkircher Orgelstiftung und die Zeitgeist-Stiftung haben ein Kulturprogramm mit 70 Künstlern aus 14 Ländern zusammengestellt. Die Veranstaltungen in Lahr, Waldkirch und Neuried starten am 22. März und laufen bis zum 12. April. Am Samstag, 22. März, findet um 19 Uhr eine Lesung mit Ilija Trojanow in der Orangerie F (im Park der Imhausen-Villa in der Kaiserstraße in Lahr) statt. Sein neues Buch heißt: „Das Buch der Macht“.

„Mit Schwung in den Frühling“ heißt es wieder am Sonntag, 23. März, von 12 bis 17 Uhr bei der Messe "Drive" in Ettenheim. Die Stadt will den Gästen zeigen, was sie zum Start der wärmeren Jahreszeit alles zu bieten hat. Neu dabei sind dieses Jahr Oldtimer-Fahrten in Altdorf.

Die Theaterbühne im Keller spielt das Drama „Julien“ am Wochenende erneut im Lahrer Stiftsschaffneikeller. Die Aufführungen sind am Freitag, 21. März und am Samstag, 22. März, jeweils um 19.30 Uhr.