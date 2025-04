In der Region ist an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Noch nichts vor am langen Oster-Wochenende? Wie wäre es mit einem Konzert, Theater, Ostereierschießen oder einer Ausstellung?

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Lesen Sie auch

Aus der Villinger Kantorei speist sich das Chorensemble Vokale, das am Karfreitag, 18. April, um 15 Uhr in der Johanneskirche das „Miserere“ von Jan Dismas Zelenka vorträgt mit Peter Hastedt an der Orgel und der Camerata Viva Tübingen. Die Leitung hat Thomas Haverkamp, für die Liturgie ist Pfarrer Oliver Uth zuständig.

Am Karsamstag, 19. April, lädt das Pfarrbüro St. Konrad in Villingen von 18 bis 20.30 Uhr gemeinsam mit der Seelsorgeeinheit Villingen zur Familienosternacht in der St. Konrad Kirche ein. Bei einem Lagerfeuer und festlicher Stimmung können sich Familien auf das bevorstehende Osterfest einstimmen.

An Ostern erinnert eine große Kunstausstellung im Haus des Gastes in Königsfeld an den 100. Geburtstag des Künstlers Emil Jo Homolka. Die Vernissage ist am Ostersamstag, 19. April, ab 15 Uhr. Am Ostersonntag, 20. April, führt Martina Homolka, die Tochter des Künstlers, durch die Ausstellung.

Für die Basketballfans findet am Samstag, 19. April, ab 19 Uhr das Heimspiel der Black Forest Panthers in der Deutenberghalle in Schwenningen statt.

„Kaviar trifft Currywurst“ heißt die Komödie über Schein und Sein der Edelgastronomie von Winnie Abel, die vom Bauerntheater Pfaffenweiler am Karsamstag, 19. April, ab 20 Uhr (Saalöffnung um 18.15 Uhr) auf der Bühne der Turn- und Festhalle inszeniert wird. Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Metzgerei Gür, in der Seifenmanufaktur Pfaffenweiler, im FC-Vereinsheim, Metzgerei Staiger Villingen und bei Gaby Günthner im Brestenberg. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro, Jugendliche unter 18 Jahren erhalten an der Abendkasse drei Euro ermäßigt.

Seit dem Beginn der Fastenzeit und noch bis Karfreitag ist die Fasteninstallation von Axel Heil in der Kirche St. Bruder Klaus zu sehen. Außerdem finden besondere Trauermetten am Karfreitag, 18., und Karsamstag, 19. April, um jeweils 8 Uhr in der Kirche St. Bruder Klaus, Offenbacherstraße 29c in Villingen statt.

Am Sonntag, 20. April, kann die Ausstellung „Le sel noir. Perspektiven Schwarzer Gegenwartskunst“ in der städtischen Galerie in Schwenningen von 13 bis 18 Uhr besucht werden.

Der Ostersonntag, 20. April, hält im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen ein fröhliches Highlight bereit: Eine Kinder-Osterparty mit Eiersuche und einem Kasperle-Theater. Ab 14.30 Uhr können die Kleinen hinter dem Klosterhof auf die Jagd nach bunten Eiern gehen. Der Eintritt kostet drei Euro, für eine Begleitperson ist der Eintritt frei. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

Am Montag, 21. April, lädt das Franziskanermuseum in Villingen ab 15 Uhr zu einer Familienführung durch die Dauerausstellung ein. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es auch eine spannende Eiersuche. Die Tickets sind an der Museumskasse oder online erhältlich.

Geöffnet ist die Jahresausstellung 2025 des Kunstkreises Hüfingen bis Ostermontag, 21. April, an allen Feiertagen, Samstagen und Sonntagen jeweils von 13 bis 17 Uhr. Die Jahresausstellung 2025 lockt mit Malerei, Skulpturen, Fotografie und Unikatschmuck ins Hüfinger Rathaus.

Musikalisch, sportlich und kirchlich unterwegs – mit einer Auftaktveranstaltung am Ostermontag, 21. April startet der Evangelische Kirchenbezirk Villingen die Aktion „Kirchenradeln im SBK“. Auf der geführten und familienfreundlichen Rundtour von St. Georgen über Buchenberg, Königsfeld und Peterzell sind Interessierte zum Mitradeln eingeladen. Treffpunkt: 13 Uhr Bahnhof St. Georgen.

Am Karfreitag, 18. April, singt um 10 Uhr in der Karmette in der Heilig-Geist-Kirche in Schramberg die Gregorianikschola und um 15 Uhr zur Feier vom Leiden und Sterben Christi, ebenfalls in Heiligen Geist, die Jugendschola.

Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer leitet zum letzten Mal im Hochamt in Schramberg am Ostersonntag, 20. April , ab 10 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche eine Orchestermesse mit Instrumentalensemble, Orgel, Solisten und dem Katholischen Kirchenchor.

Die Feier der Osternacht in Schramberg am Ostersamstag, 19. April, um 21 Uhr in St. Maria wird von der Frauenschola und der Gregorianikschola musikalisch gestaltet. Bei der Ostervesper am Sonntag, 20. April, um 18 Uhr in St. Maria schließlich ist wiederum die Gregorianikschola zu hören.

Von Rottweil in die Welt – und zurück! Der international bekannte Graffiti-Künstler HORST präsentiert seine erste Soloausstellung im „Youngblood Artspace“ in der Unteren Hauptstraße. Die Ausstellung ist noch am Karsamstag, 19. April, von 10 bis 13 Uhr zu sehen. Über die Schaufenster kann aber jederzeit von außen in den Kunstraum geschaut werden.

Im Zimmertheater Rottweil wird das Leben des belarussischen Menschenrechtlers Ales Bialiatski eindrucksvoll gewürdigt. Die Ausstellung erzählt von Mut – und von Unterdrückung. Am Karsamstag, 19. April, findet um 10 Uhr ein Gespräch mit zwei Frauen aus Belarus im Zimmertheater statt.

In den drei Räumen im Schloss Schramberg präsentiert die Künstlerin Anina Gröger Malerei als Himmelsgeschehen. Es sind Wolkenbilder, mal mit zarten Färbungen, mal regelrecht dramatisch, mal nächtlich, mal strahlend hell. Die Künstlerin bietet am Samstag, 19. April, 14.30 Uhr, letztmals eine Führung durch ihre Ausstellung.

Das Jubiläumsjahr des Musikvereins Schenkenzell geht in die nächste Runde. Am Ostersonntag, 20. April, ab 19 Uhr lädt der Verein zu einem echten Herzensprojekt ein – dem Ehemaligenkonzert in der Turn- und Festhalle.

Eine österliche Ausstellung gibt es im Heimatmuseum Ebingen sehen. Das Museum zeigt zum Fest der Auferstehung Jesu altes Spielzeug, Konditorwaren und vor allem Osterkarten, über die man sich früher sehr gefreut hat. Das Museum ist regelmäßig geöffnet an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr, also auch an den Ostertagen. Nur am Karfreitag, 18. April, bleibt es geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Das Ostereierschießen im Schützenhaus in Balingen-Ostdorf findet am Karsamstag, 19. April, ab 13 Uhr los. Geschossen wird in der Schießhalle mit dem Luftgewehr. Jeder, der ins Schwarze trifft, bekommt ein Osterei. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren dürfen auch an dem Ostereierschießen teilnehmen – mit einem Lasergewehr.

Das Ostereierschießen des Schützenvereins Hechingen für Groß und Klein geht am Karsamstag, 19. April, von 15 bis 18 Uhr über die Bühne.

Die eine scheint zusätzliche leere Nebenräume in die Villa Eugenia in Hechingen hineinzumalen, die andere füllt sie mit Personen. Carola Dewor und Stephanie Binding zeigen noch am Ostersonntag, 20. April, von 14 bis 17 Uhr in der Villa-Galerie ihre Arbeiten.

Feierlich wird auch das Hochamt am Ostersonntag, 20. April, in Schömberg. Der Kirchenchor singt, begleitet von Pauken, Bläsern und der Orgel, die „Missa Brevis“ von Jacob de Haan. Beginn ist um 10.30 Uhr in der Stadtkirche.

Ulrike Kaltenbach und Silke Panknin bereiten beim benachbarten Kunstverein „Oberer Neckar“ eine Gemeinschaftsausstellung in den Räumen im Horber Kloster vor. Die Ausstellung ist bis zum 27. April immer Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am 19. April ist Künstlerin Ulrike Kaltenbach für Gespräche vor Ort.

Sieben ganz konkrete Forderungen werden beim allerersten Ostermarsch in Alpirsbach an Politik in Bund und Land gerichtet. Zahlreiche Demonstranten haben ihr Kommen bereits zugesagt. Er findet am Karsamstag, 19. April, ab 14.30 Uhr im Kurgarten in Alpirsbach in unmittelbarer Nähe zum Kloster statt.

Der Kleintierschutzverein Horb hat für den Kükenschlüpf am Ostermontag, 21. April, von 10 bis 16 Uhr jetzt einen Festplatz. Silke Wüstholz freut sich auf Bienen, Federvieh und viele Gäste. Geparkt werden kann am Neckarbad Horb

Die Touristik Bad Wildbad lädt am Ostersonntag zur dritten Osterrallye am Karsamstag, 19.April, von vom 11 Uhr bis 14:30 Uhr, durch den Kurpark ein. Für die Kinder gibt es zahlreiche Aktivitäten, und eine junge Sängerin aus Calmbach wird die Veranstaltung musikalisch begleiten.

Die Jubiläumsausstellung der Feuerwehr-Abteilung Oberweier anlässlich des 125-jährigen Bestehens hat am Ostermontag 21. April, von 14 bis 18 Uhr im Heimatmuseum geöffnet.