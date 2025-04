In der Region ist an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Noch nichts vor am 1. Mai-Wochenende? Wie wäre es mit Maihocketsen, Jubiläumsfeiern, Konzerten, verkaufsoffenen Sonntagen oder einer Ausstellung?

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Der Premiumwanderweg Sauschwänzleweg führt vom Bahnhof Blumberg-Zollhaus bis zum Bahnhof Lausheim. Am 1. Mai, um 10 Uhr, ist offizieller Saisonstart.

Es zischt und dampft wieder bei der Sauschwänzlebahn Blumbergs: Grußworte von Bürgermeister Markus Keller und Bahngeschäftsführer Christian Brinkmann und die unterhaltsame Musik des Trios „Schwarzwald 3“ werden den Auftakt auf dem Bahnhofsgelände am Donnerstag, 1. Mai, ab 12 Uhr begleiten.

Eine Ausstellung unter dem Motto „Es liegt was in der Luft“ ist im Generationentreff in Bad Dürrheim noch bis zum Freitag, 2. Mai und dann vom 5. bis zum 30. Mai während der regulären Öffnungszeiten des Generationentreffs zu sehen.

Am Samstag, 3. Mai, veranstaltet die Meckergilde Villingen dann die Lollipop-Revival-Disco. Die Party beginnt um 20 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof.

Villingen lädt am Wochenende, 3. und 4. Mai, in die Innenstadt ein. Mit einem Antikmarkt in der Innenstadt, jeweils von 11 bis 18 Uhr, dem Keltentag im Franziskanermuseum am Sonntag, von 13 bis 17 Uhr, und einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Ein verkaufsoffener Sonntag findet zusammen mit der Narrenbörse am Sonntag, 4. Mai, von 12 bis 14. Uhr in Bad Dürrheim statt.

In Königsfeld ist die große Kunstausstellung im Haus des Gastes zum 100. Geburtstag des Künstlers Emil Jo Homolka noch bis Sonntag, 4. Mai, zu sehen.

Die Gemeinde Brigachtal präsentiert sich bei einer Gewerbeschau am Sonntag, 4. Mai, von 11 bis 17 Uhr in der Ringstraße. Auch Einzelhändler öffnen ihre Geschäfte. Ein buntes Programm - gerade für den Nachwuchs - ist bei der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk geboten.

Beim 15. Frühlingserwachen am Sonntag, 4. Mai, von 12 und 17 Uhr erwartet die Besucher in Hüfingen ein bunter Mix aus Gewerbeschau, verkaufsoffenem Sonntag, kulinarischen Genüssen und einem vielfältigen Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Der Musikverein Vöhringen lädt am 1. Mai zum Maifest mit Oldtimertreffen geplant.

Die Falken-Hexen aus Schramberg laden am Donnerstag, 1. Mai, zur ihrem ersten Maihock ein. Das gesellige Fest findet auf dem Platz bei der Villa Junghans statt und beginnt um 10 Uhr.

Das Jazzfest in Rottweil lockt in die Alte Stallhalle: Am Freitag, 2. Mai, ab 20.30 Uhr mit der Jazzrausch Bigband, die ihr neues Album „Bangers Only!“ präsentiert. Am Samstag, 3. Mai, ab 20.30 Uhr mit dem Avishai Cohen Quintet.

Der Musikverein Harmonie Tennenbronn lädt am Samstag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr zum Frühjahrskonzert in der Festhalle ein. Dabei geht es auch um einen magischen Berg, um Drachen und mehr.

Die Neckarstadt Oberndorf zum 15. Oberndorfer Lauftag ein. Sport- und Laufbegeisterte können sich auf abwechslungsreiche Wettbewerbe am Sonntag, 4. Mai, ab 11 Uhr freuen, die vom Turnverein Oberndorf (TVO) organisiert werden.

Am Sonntag, 4. Mai, von 14 bis 17 Uhr, findet das erste gesamtstädtische Kinderfest rund um die Altoberndorfer Flößerhalle statt.

Der regionale Maimarkt in Stetten findet am 1. Mai von 11 bis 17 Uhr statt.

Am 1. Mai ist ab 10.30 Uhr zudem Einweihung der Schutzhütte und Wandertreff der Stadt Burladingen am Killemer Berg.

Am Donnerstag, 1. Mai, feiert der Musikverein Hausen i.K. sein Maifest ab 11 Uhr am Festplatz bei der Turnhalle.

Grund zum Feiern hat die Feuerwehr Rosenfeld 2025: Als gemeinsame Organisation der sechs Abteilungen gibt es sie seit 1975. Das wird mit sechs Veranstaltungen bis November gefeiert – unter anderem am 1. Mai mit einer Hockete in Täbingen.

Vor und nach dem Bouleturnier der Imnauer Boulfreunde kann man sich auf der Maihockete des Fischereivereins Bad Imnau stärken. Diese findet ab 11 Uhr nahe des früheren Mineralbrunnenbetriebes Apollo-Quellen.

Am Freitag, 2. Mai, verwandelt sich der Obertorplatz in Hechingen von 17.30 Uhr bis 21 Uhr erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher aus der Region. Food- und Getränkestände, sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen für Genussmomente und gesellige Stunden.

Das Trio O’Carolan nimmt am Samstag, 3 Mai, ab 19.30 Uhr sein Publikum mit auf einer Reise durch die faszinierende Welt der musikalischen Traditionen Irlands und Schottlands in der Unterstadtkirche St. Nikolaus in Haigerloch. Karten gibt es an den Abendkassen oder im Vorverkauf im Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Haigerloch, Oberstadtstraße 11, Telefon 07474/697-27; E-Mail: tourist-info@haigerloch.de.

Am Samstag, 3. Mai, wird Hechingen zu einer Art Bonsai-Monaco. Ein Bobbycar-Rennen von 14 bis 19 Uhr wird ein Auftakt zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. Mai sein, den das Stadtmarketing erst vergangenes Jahr wieder ins Programm genommen hat.

Im Rahmen der Ebinger Marktmusik 2025 ist am Samstag, 3. Mai, ab 11 Uhr in der Martinskirche „bLecHtett – Das Blechbläser-Ensemble des Städtischen Orchesters Albstadt“ mit „248 years of musical enthusiasm“ zu hören.

Der Musikverein Dießen lädt zum „Jubiläumsmarsch“ mit Maiwanderung, Livemusik und Bewirtung auf der Burg Hohendießen am Donnerstag, 1. Mai, ein.

Mit einem umfangreichen Programm wird das 100-Jahre-Jubiläum des Musikverein Wiesenstetten vom 1. bis 5. Mai ausgiebig gefeiert. Am Donnerstag, 1 Mai, mit dem traditioonellen bayrischen Tag. Am Freitag, 2. Mai mit dem "Maifest goes Mallorca" ab 19.30 Uhr. Am Samstag, 3. Mai, mit den Bands SangOver und McSunday ab 19.30 Uhr. Am sonntag, 4. Mai mit dem Höhepunkt - einem großen Festumzug ab 14 Uhr durch Wiesensteten. Und am Montag, 5. Mai, mit einem Handwerkervesper und Kinderfest ab 13.30 Uhr. Durchgehend lädt der große Rummel auf das Festgelände ein.

Die Stadtkapelle Freudenstadt feiert ihr 170-Jahre-Jubiläum: Los geht die Konzertreihe unter Dirigent Bálint Takacs mit dem Blechensemblekonzert am Donnerstag, 1. Mai, das um 10.45 Uhr im Kurhaus startet. Es folgt am Sonntag, 4. Mai, um 18 Uhr das Holzensemblekonzert im Stadthaus.

Der Kulturpark Glashütte in Baiersbronn startet am Donnerstag, 1. Mai, in die neue Saison. Am Eröffnungstag lädt der Förderverein der Glashütte ab 11 Uhr zu einer Maihockete ein mit handgemachter Musik, deftigem Weißwurstvesper mit erfrischenden Getränken sowie Kaffee und Kuchen.

Die von zahlreichen Sonderfahrten bekannte Dampflok 52 7596 (Baujahr 1944) begibt sich im Mai auf ihre große Abschiedstour, mit Einstiegsmöglichkeit in Horb. Am Samstag, 3. Mai, führt die erste Tour über den Hochrhein, vorbei am Rheinfall in Schaffhausen und über die Sauschwänzlebahn. Bereits am Sonntag, 4. Mai, steht die „Große Schwarzwald-Rundfahrt“ auf dem Programm.

Der HGV Pfalzgrafenweiler veranstaltet am Sonntag, 4. Mai, das große Frühlingsfest mit einem letzten Krämermarkt auf dem Marktplatz.

Eine Bilderausstellung von Karin Bandomer zugunsten der Kirchensanierung wird am Sonntag, 4. Mai, in der Mühlener Remigiuskirche eröffnet.

Volles Programm beim 51. Frühlingsfest der Vollmaringer Musikanten am langen Wochenende, 1. bis 4. Mai: Am 1. Mai findet die Brauchtums-Veranstaltung mit dem Maiwagentreffen in Vollmaringen statt. Die Nagoltalmusikanten treten ab 11 Uhr zum Frühshoppen auf. Am Samstag treten die „BlechStreetBoys“ zur „Party uff d’r Lachawies“ auf. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Am Familiensonntag, 4. Mai heißt es Blasmusik Non Stop mit Tombola-Auslosung ab 17 Uhr. Um 11 Uhr macht der Musikverein Zimmern den Auftakt. Gegen 13.30 Uhr spielt die Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim und gegen 16 Uhr der Musikverein Grünmettstetten.

Seit dem vergangenen Jahr dreht die Miniatur-Bahn im Nagolder Stadtpark Kleb wieder ihre Runden. Die Fahrzeiten sind laut Angaben der Stadt Nagold immer samstags und sonntags und an Feiertagen, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Also wird das Bähnle auch am 1. Mai fahren.

Am Samstag, 3. Mai, ab 20 Uhr rockt Blueskraft die Bühne in der Alten Seminarturnhalle Nagold.

Laufen für die, die es nicht können, ist das Motto des weltweit stattfindenden Charitylaufs "Wings for life World Run". Der startet wieder am Sonntag, 4. Mai, im Wildberger Kloster. Startschuss ist um 13 Uhr.

Die „Lebendige Dinosaurier Show“ macht am Sonntag, 4. Mai, von 11 bis 14 Uhr Station in Nagold. Das 90-minütige Bühnenerlebnis bietet Erwachsenen und Kindern 180 Millionen Jahre lebendige Erdgeschichte in der Stadthalle.

Anlässlich des Dorfjubiläums von Dörlinbach, das über das ganze Jahr gefeiert wird, veranstaltet am Donnerstag, 1. Mai, der Tennisclub Schuttertal ab 11 Uhr einen Maihock bei der Prinschbachhütte und am Freitag, 2. Mai, startet die Aktion „Jubiläumsziegel“.

Der Schuttertäler Ortsteil Dörlinbach wird 800 Jahre alt und auch die Kleinsten sind beim Jubiläum dabei: Der Kindergarten St. Angela organisiert noch bis zum 4. Mai eine Abenteuertour durch das Dorf.

Neue Werke zieren die Wände im Obergeschoss des Rathauses Ettenheim. Die Ausstellung von Lilli Petri wird noch bis zum Freitag, 2. Mai, von 8 bis 12 Uhr gezeigt.

Das Orga-Team der Lahrer Mediathek präsentiert die Literaturtage "Orte für Worte": Am Freitag, 2. Mai, gibt es in der Buchhandlung Schwab ab 15 Uhr eine Kinderlesung "Wir gehören zusammen". Am Samstag, 3. Mai, ab 20 Uhr im Schlachthof eine Lesung von Wladimir Kaminer „Das geheime Leben der Deutschen“.

Am Sonntag, 4. Mai, lädt die Breisgau-Spritztour vorab zu „Breisgau delikat“ ein. Bei dieser Veranstaltung im Lahrer Palais Wunderlich können die Besucher ab 16 Uhr in drei Räumen jeweils die Gerichte eines anderen Kochs und die Erzeugnisse dreier Winzer testen. Im vierten Raum wartete eine Partisseurin auf sie. Mehr Infos zu dazu demnächst unter www.breisgau-delikat.de