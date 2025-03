Vom SC Lahr: Nando Schoner wechselt zum SV Rust

1 Nando Schoner (links) bekommt sein Trikot beim SV Rust vom Vorsitzenden Ralf Arndt überreicht. Foto: Verein

Der Bezirksligist hat sich mit dem 23-Jährigen vom SC Lahr verstärkt. Der Mittelfeldspieler hat auch schon in der ersten Mannschaft des SCL gespielt.









Link kopiert



Nach einem schwachen Saisonstart ist beim SV Rust mittlerweile längst klar, dass das Team in der Bezirksliga in dieser Saison nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten wird. Daher kann in Ruhe am Kader für die neue Runde gebastelt werden. Nachdem klar wurde, dass Lucca Grösser als Trainer im Sommer auf Oliver Dewes folgt, gibt es nun auch einen neuen Spieler: Nando Schoner wird den SC Lahr verlassen und sich den Kickern vor den Toren des Europa-Parks anschließen.