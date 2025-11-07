Vom Physiker zum Pfarrer: So fand Ebhausens Pfarrer zu Gott

David Gareis ist seit Anfang Oktober neuer fester Pfarrer in Ebhausen. Doch das war nicht immer sein Plan. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er von seiner Reise.
Von der Wissenschaft zum Glauben – schon Isaac Newton und Gregor Mendel haben bewiesen: Naturwissenschaften und Religion schließen sich gegenseitig nicht zwingend aus. Darum ist der Werdegang von Ebhausens neuem festen Pfarrer David Gareis gar nicht so widersprüchlich, wie er zunächst scheint. Denn Gareis hat nicht nur einen Master in Theologie, sondern auch in Physik.