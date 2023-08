Obwohl bei den beiden Amnestien 2009 und 2017 – straffreie Abgabe – große Mengen an illegalen Waffen und Munition von den Bürgerinnen und Bürgern abgegeben wurden, bekommen die Waffenbehörden im Kreis laufend neue Zugänge.

Was lässt sich dort alles entdecken? Eingelagert sind neben zahlreichen Schreckschuss- und Luftdruckwaffen etliche „scharfe“ Jagd- und Sportwaffen sowie verbotene Waffen. „So findet sich im Fundus ein sogenannter Morgenstern, den der ein oder andere aus Ritterfilmen kennt“, berichtet Andreas Beiter, der das zuständige Sachgebiet beim Landratsamt leitet.

Sprengstoff und Schießpulver

Weitere dort gelagerte Gegenstände: eine Armbrust, Übungshandgranaten, Munition in allen erdenklichen Kalibern bis hin zu kompletten MG-Gurten, Sprengstoff und Schießpulver. Zudem sind Bajonette, Säbel, Dolche, Spring- und Einhandmesser, Elektroschocker ohne Prüfzeichen, Schlagringe und sogenannte Totschläger zu entdecken. Lang- und Kurzwaffen der Wehrmacht und eine umgebaute Kalaschnikow AK47 schließen das Portfolio ab.

Auch ein Morgenstern wurde schon abgegeben. Foto: Landratsamt/Steffen Maier

„Ein großer Teil dieser Waffen stammt aus Nachlässen, die von den Erben aufgrund des Alters oder Zustandes nicht mehr an Schützen oder Jäger verkauft werden können“, erklärt Beiter. Weiter werden häufig Waffen von Besitzern abgegeben, die die Jagd oder das Sportschießen aufgeben. Auch bei Entrümpelungen oder Haushaltsauflösungen finden sich Beutewaffen oder gefährliche Souvenirs, die einst der Großvater oder Urgroßvater aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hatte. Außerdem werden in der Waffenkammer im Zusammenhang mit Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten beschlagnahmte Waffen bis zu deren Vernichtungsfreigabe aufbewahrt.

Bei Fund an eine Waffenbehörde wenden

Was ist zu tun, wenn man eine Waffe oder Munition findet? „Die Waffe und die Munition möglichst nicht anfassen und sich umgehend an eine Waffenbehörde im Kreis, die Polizei oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst wenden“, rät Christoph Foth, Leiter des Ordnungsamtes. Die Fundstücke werden schnellstmöglich beim Bürger abgeholt. Wichtig: ohne eine Waffenbesitzkarte dürfen erwerbscheinpflichtige Waffen und Munition nicht transportiert werden.

Pauli: Jede abgegebene Waffe sorgt für mehr Sicherheit

Das Landratsamt beantwortet auch die Frage, an wen man sich wenden soll, wenn Waffen oder Munition abgegeben werden sollen? Im Zollernalbkreis gibt es vier eigenständige Waffenbehörden, die sich um die Belange der Waffenbesitzer kümmern. So sind die großen Kreisstädte Albstadt (in Verwaltungsgemeinschaft mit Bitz), Balingen und die Verwaltungsgemeinschaft Hechingen/ Rangendingen/ Jungingen jeweils für die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Gebiet für Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten zuständig. Das Landratsamt wiederum ist als untere Jagdbehörde zwar landkreisweit für alle Jagdscheininhaber verantwortlich. In Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten aber nur für die oben nicht mit aufgeführten Gemeinden.

Waffen und Munition werden dennoch von allen Waffenbehörden oder Polizeidienststellen im Kreis, unabhängig vom Wohnort des Eigentümers oder Finders, angenommen. Landrat Günther-Martin Pauli ist überzeugt, „dass jede abgegebene Waffe für mehr Sicherheit in unserer Gesellschaft sorgt“.