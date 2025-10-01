Vom Lost Place zur Klinik: So sieht es im Haus Hohenbaden in Bad Dürrheim aus

Zerschlagene Fenster, Graffiti, Partys: Das Haus Hohenbaden in Bad Dürrheim wurde zum Lost Place. Bilder zeigen, wie zerstört es heute im Inneren aussieht.
„Betreten verboten“ steht nun auf neu angebrachten Schildern rund um das Haus Hohenbaden am südlichen Stadtrand von Bad Dürrheim. Der Gebäudekomplex – neben dem 1906 errichteten Haupthaus unter anderem der 1928 angebaute Friedrichsbau – war in den vergangenen über 20 Jahren eine beliebte Anlaufstelle für jene, die ein Faible für verlassene Gebäude haben.