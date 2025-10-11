Vom Leben mit Multipler Sklerose: Wie Ricky Baerg mit seiner Erkrankung in Weitenau seinen Traum lebt

Mitte 20, seit zwei Jahren verheiratet.Dann die Diagnose Multiple Sklerose. Da bricht eine Welt zusammen. Doch der Steinener Ricky Baerg verfolgt seinen Lebenstraum.
Wir sind bei Ricky Baerg Zuhause verabredet. Zuhause, das ist im Klosterhof 2, oberhalb von Weitenau auf einem idyllischen, sonnigen Plateau gelegen. Beim Kloster geht es rechts ab, bergan durch bunt gefärbte Wälder führt die schmale Straße, vorbei an Ponys, die neugierig gucken, im Hintergrund grast eine Kuhherde. Stahlblauer Himmel – mein Gott wie schön und ruhig ist das hier oben.