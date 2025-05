Bundesverdienstkreuz in VS Diese Doppelstädterin wird ausgezeichnet für Großes

Die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Elke Bettecken am Muttertag im Alten Rathaus, wann denn sonst, wenn nicht an diesem Tag, waren sich Ehrengäste, Freunde und Bekannte einig.