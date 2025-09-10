Vom Kritiker zum Fan geworden: Für Historiker Stefan Lindl ist der Europa-Park ein „Ort des guten Lebens“

In seinem neuen Buch erklärt der Autor, was den Ruster Park so besonders macht. Dabei geht er gezielt nicht auf die Achterbahnen ein.
Alte Schlösser, historische Fachwerkhäuser oder zerfallene Ruinen: Für Stefan Lindl ist geschichtsträchtige Architektur eine absolute Leidenschaft. Zum Ausdruck bringt er diese als Professor für Europäische Regionalgeschichte an der Universität Augsburg. Auch zahlreiche Bücher hat der Kulturhistoriker bereits geschrieben. Sein neustes unterscheidet sich jedoch von seinen bisherigen Werken. Unter dem Namen „Der Park – Eine Philosophie des guten Lebens“ befasst es sich mit dem Europa-Park und zeigt diesen von einer ungewohnten Seite.