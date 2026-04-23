Vom Hufeisen zum Hightech-Laster: Bräunlinger Firma Blenkle seit 160 Jahren in Familienhand

Einst hat Josef Blenkle mit einer Hufschmiede begonnen. Heute ist die Bräunlinger Firma bekannt für Fahrzeugbau. Gefeiert wird zum 160-Jährigen auch mit den Bürgern.

Auf 160 Jahre Familientradition blickt die weit über die Region bekannte Fahrzeugbaufirma Blenkle in der Bruggener Straße in Bräunlingen zurück. Die Familie hat ihren Betrieb Innerhalb von fünf Generationen von einer Hufschmiede zu einer anerkannten Fahrzeugbaufirma ausgebaut. Sie hat etliche Lehrlinge ausgebildet, die auch schon überregionale Auszeichnungen erhielten.

Es war im Jahr 1866, als Josef Blenkle seine Schmiede im Gebäude neben dem heutigen Rathaus in Bräunlingen öffnete und als Huf- und Wagenschmied sein Geld verdiente. Der eigentliche Grundstein war gelegt worden, als der junge Josef Blenkle im Jahre 1859 beim Bräunlinger Schmied Matthäus Zirlewagen seine Lehre begann. Wie in der damaligen Zeit bei den meisten Schmieden üblich, war die Hauptbeschäftigung das Beschlagen der Pferde, das Herstellen der Beschläge für Gespannfahrzeuge und für landwirtschaftliche Geräte, darunter Pflüge und Eggen. Ein weiterer Arbeitsbereich war damals die Herstellung von Werkzeugen für den Forst und die Landwirtschaft.

160 Jahre später produziert die Fahrzeugfirma im Gewerbebereich an der Bruggener Straße auf rund 2000 Quadratmetern. Die heutigen Firmenchefs Adolf und sein Sohn Bernhard Blenkle haben in ihrem Betrieb 13 Angestellte. Von 1866 bis heute haben fünf Inhaber aus der Familie Blenkle ein Unternehmen geschaffen, das seine Kunden in ganz Baden-Württemberg und auch in der benachbarten Schweiz sowie Österreich beliefert.

Der Bräunlinger Firmengründer Josef Blenkle. Er hat einst einen Schmiedebetrieb gegründet. Foto: Dagobert Maier

Gründer Josef Blenkle übergab die Firma 1896 an seinen Sohn Adolf Blenkle. Von diesem ging die Firma an dessen Sohn Bernhard, Vater des heutigen Firmenchefs, ebenfalls Bernhard. Ab dem Jahr 1939 gab es auf Grund des Zweiten Weltkrieges und der Einberufung Blenkles zum Militärdienst eine Unterbrechung des Firmenbetriebes.

Nach einer sechsjährigen Pause nahm Bernhard Blenkle im Jahr 1946 die Arbeit in der Betriebsstelle in der Kirchstraße wieder auf. 1948 wurde Bernhard Blenkle zum Bräunlinger Bürgermeister gewählt. 1961 erfolgte die Übergabe an Adolf Blenkle (90), der nur sechs Jahre später an der Bruggener Straße ein neues Firmengebäude mit Tankstelle baute und anschließend von der Kirchstraße dorthin zog. 1980 baute die Firma die erste größere Halle mit rund 600 Quadratmetern, wovon rund drei Viertel davon Werkstattfläche war.

In der ersten Zeit nach 1870 war die Schmiede in der Kirchstraße in Bräunlingen untergebracht. Später folgte der Umzug an die Bruggener Straße. Foto: Dagobert Maier

In den folgenden Jahren kamen etliche Erweiterungen hinzu. Die aktuelle überdachte Hallenfläche beträgt rund 2000 Quadratmeter. Der heutige Firmenchef Bernhard Blenkle stieg 1991 ins Unternehmen mit ein. Er hatte an der Fachhochschule in Ulm im Rahmen eines achtsemestrigen Studiums die Fachrichtung Maschinenbau und dabei den Studiengang Fahrzeugtechnik studiert und schloss diese Ausbildung 1990 als Diplomingenieur FH ab.

Zwischenkonstruktion und Aufbau

„Unsere Firma bekommt die verschiedenen Lastkraftwagen von unterschiedlichen Herstellern geliefert, und dann wird von unseren Leuten zuerst die Zwischenkonstruktion angebracht“, erklärt Bernhard Blenkle den ersten Arbeitsschwerpunkt. Danach kommen die für das Fahrzeug notwendigen Aufbauten darauf. „Wir machen dann die fertige Maschine und sind dann als Firma auch für die einwandfreie Funktion des Fahrzeuges verantwortlich. Danach kommen dann noch die jährlichen Wartungsarbeiten und, wenn notwendig, auch Reparaturen an den Funktionslastkraftwagen. Viele Fahrzeuge kommen jährlich zu uns wegen einer gründlichen Sicherheitsprüfung“, fügt Blenkle hinzu. Der Verkauf von Lastkraftwagen gehöre nicht zum Geschäft der Firma Blenkle, sondern nur das Angebot verschiedener Sonderaufbauten und Kräne der Firma Palfinger.

Die Bräunlinger Firma Blenkle im Jahre 1991 (von links): Adolf Blenkle, Matthias Blenkle, Michael Wiehl, Josef Mattes, Andreas Maier, Stefan Bürer, Michael Mayer, Erich Wernet, Heiko Schirmer, Norbert Ahrens und Bernhard Blenkle. Foto: Dagobert Maier

Verschiedene Spezialaufbauten für große Fahrzeuge und Einzelanfertigungen werden unter der Leitung von Bernhard Blenkle zusammen mit einigen Mitarbeitern angebracht. Gelegentlich werden auch Einzelsonderwünsche an die Firma herangetragen, „die wir nach genauer Prüfung auch dann meist umsetzen können“, erklärt der Chef. Durch die Zunahme an Hydraulik, Instandsetzungen sowie Service sei es notwendig gewesen, mit der Zeit ein gut sortiertes Lager an Hydraulikverschraubungen, Armaturen, Pumpen und Schläuchen einzurichten sowie eine Schlauchpress- und Rohrbiegeanlage.

Das ist geboten

Jubiläumsfeier

Der Samstagvormittag der Jubiläumsfeier am Samstag, 25. April, gehört den geladenen Gästen, Verbänden und Institutionen mit einigen Grußworten sowie den Mitarbeitern. Um 13 Uhr beginnt auf dem Werksgelände der „Tag der offenen Tür“. Eine Ausstellung informiert über die gefertigten Aufbauten und das Palfinger Lieferprogramm. Ab 14 Uhr spielt die Stadtkapelle zur Unterhaltung auf. Für Kinder ist ein Karussell aufgebaut und es werden Kutschfahrten angeboten. Für die Bewirtung ist gut gesorgt.