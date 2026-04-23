Vom Hufeisen zum Hightech-Laster: Bräunlinger Firma Blenkle seit 160 Jahren in Familienhand

Einst hat Josef Blenkle mit einer Hufschmiede begonnen. Heute ist die Bräunlinger Firma bekannt für Fahrzeugbau. Gefeiert wird zum 160-Jährigen auch mit den Bürgern.
Auf 160 Jahre Familientradition blickt die weit über die Region bekannte Fahrzeugbaufirma Blenkle in der Bruggener Straße in Bräunlingen zurück. Die Familie hat ihren Betrieb Innerhalb von fünf Generationen von einer Hufschmiede zu einer anerkannten Fahrzeugbaufirma ausgebaut. Sie hat etliche Lehrlinge ausgebildet, die auch schon überregionale Auszeichnungen erhielten.