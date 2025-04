Vom Hühnerstall ins Osternest: Jochen Adam gibt Einblick in seinen Neurieder Geflügelhof

1 Jochen Adam führt den Neurieder Betrieb in vierter Generation. Foto: Merz

Zur Osterzeit läuft der „Geflügelhof Adam“ in Altenheim auf Hochtouren. Geschäftsführer Jochen Adam gibt unserer Redaktion einen Einblick, welchen Weg die Eier zurücklegen, bis sie am Ostersonntag auf dem Frühstückstisch landen.









Link kopiert



Es gackert und flattert, der unverkennbare Geruch nach Huhn liegt in der Luft: Während sich ein Großteil der insgesamt 10 000 Hennen, die in dem Freilandstall in Altenheim leben, beim Besuch unserer Redaktion am Vormittag noch in der Hühnervoliere aufhält, sind andere Tiere bereits auf dem umzäunten Außengelände davor unterwegs und genießen das frische Gras oder scharren im Stroh des überdachten Freiluftauslaufs.