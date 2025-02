Ritterschlag in Straßberg Europaabgeordneter Norbert Lins ist der Neue im Bunde

Vom „jungen, wilden Kerl“ zum Europaabgeordneten – so lässt sich der Karriereweg von Norbert Lins beschreiben, der am Schmotzigen Donnerstag in Straßberg zum Ritter geschlagen wurde. Bürgermeister Markus Zeiser sah derweil seiner zeitweiligen Amtsenthebung entgegen.