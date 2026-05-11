Vom Henker bis zur Hexenjagd: Ettenheims Vollmondführung erinnert an dunkle Kapitel der Stadtgeschichte

Nichts für schwache Nerven: Vom gefürchteten Henker bis zu den Folterungen vermeidlicher Hexen gab die Ettenheimer Führung Einblicke in schauderhafte Zeiten.
Die Erklärung von Stadtführerin Angelique Gaede war nachvollziehbar: Den für den Start von Stadtführungen eher ungewöhnlichen Treffpunkt am Marienbrunnen begründete sie mit mittelalterlichen Sicherheitsmaßnahmen, bei Einbruch der Dunkelheit sich nicht mehr außerhalb der Stadtmauern bewegen zu dürfen. Also nahm sie die 30-köpfige Gruppe mit auf ihre Tour zu ausgewählten Punkten, die eben außerhalb der drei früheren Stadttore liegen. Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Es waren viele „dunkle“ Orte der Ettenheimer Stadtgeschichte.