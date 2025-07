Vom Handball zum Triathlon: Max Braun aus Pfalzgrafenweiler vor Ironman WM in Marbella

1 Max Braun setzt sich immer wieder große Ziele. Foto: Jochen Engel Der 35-jährige Max Braun bereitet sich auf die Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz vor und verrät, was beim Training wichtig ist und welche Rolle die Ernährung spielt.







Mit Max Braun aus Pfalzgrafenweiler hat die Ironman Weltmeisterschaft in Marbella (Spanien) einen Teilnehmer aus der Region. Der 35-Jährige, der inzwischen in Karlsruhe lebt, tritt in der Altersklasse 35 bis 39 Jahre an und ist einer von 6000 Teilnehmern bei der WM, die an zwei Tage ausgetragen wird. Mit Max Braun haben wir darüber gesprochen, wie er überhaupt zum Triathlon gekommen ist, was für ihn die Faszination ausmacht und wie man dafür richtig trainiert.