Es ist ein Gebäude mit langer Gasthaustradition. Die Schwarzbrennerei zum Klotz, kurz „Zum Klotz“, hatte in den vergangenen Jahren wenig Glück. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Schützenstraße hatte verschiedene Pächter, die allerdings schnell wieder gingen. Im September steht nun die Wiedereröffnung an.