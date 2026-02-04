Ryyan Alshebl ist als syrischer Flüchtling nach Deutschland gekommen, seit 2023 ist er Bürgermeister einer schwäbischen Gemeinde. Der Grüne berichtet in seinem Buch über seinen Weg.
2015 im Schlauchboot über das Mittelmeer, Flucht bis nach Deutschland, acht Jahre später Baden-Württembergs erster syrischstämmiger Bürgermeister – Ryyan Alshebl hat genug Stoff für ein Buch. Diese Woche ist das Werk des 32-jährigen Rathauschefs von Ostelsheim (Kreis Calw) erschienen. Titel: „Flucht nach vorn – Ein syrischer Bürgermeister in Schwaben zeigt, wie gute Politik gehen kann“.