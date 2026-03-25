Vom FC Auggen ins Rheinstadion: FCBB holt Tiziano Casalnuovo und Daniels Ontuzans

1 Freuen sich über den Transfer: Sportchef Kai Schillinger, Tiziano Casalnuovo, Holger Weh und Trainer Robert Riede. Foto: zVg/Julian Saur Der FC Bad Bellingen verstärkt sich zur kommenden Saison prominent. Zwei erfahrene Akteure wechseln aus dem Rebland in den Kurort.







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Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen sorgt frühzeitig für Aufsehen auf dem Transfermarkt: Gleich zwei namhafte Neuzugänge schließen sich zur kommenden Saison dem Verein aus der Kurgemeinde an. Mit Tiziano Casalnuovo und Daniels Ontuzans wechseln zwei Leistungsträger vom FC Auggen ins Rheinstadion. Mit der Verpflichtung von Casalnuovo sichern sich die Bellinger wertvolle Erfahrung für das zentrale Mittelfeld. Seit der Saison 2018/2019 gehört der 28-Jährige zum festen Bestandteil der Auggener Verbandsliga-Mannschaft. „Nach langjährigem Austausch sind wir nun umso glücklicher mit der Einigung und zukünftigen Zusammenarbeit“, so Sportchef Kai Schillinger.