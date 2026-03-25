Vom FC Auggen ins Rheinstadion: FCBB holt Tiziano Casalnuovo und Daniels Ontuzans
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Freuen sich über den Transfer: Sportchef Kai Schillinger, Tiziano Casalnuovo, Holger Weh und Trainer Robert Riede. Foto: zVg/Julian Saur

Der FC Bad Bellingen verstärkt sich zur kommenden Saison prominent. Zwei erfahrene Akteure wechseln aus dem Rebland in den Kurort.

Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen sorgt frühzeitig für Aufsehen auf dem Transfermarkt: Gleich zwei namhafte Neuzugänge schließen sich zur kommenden Saison dem Verein aus der Kurgemeinde an. Mit Tiziano Casalnuovo und Daniels Ontuzans wechseln zwei Leistungsträger vom FC Auggen ins Rheinstadion. Mit der Verpflichtung von Casalnuovo sichern sich die Bellinger wertvolle Erfahrung für das zentrale Mittelfeld. Seit der Saison 2018/2019 gehört der 28-Jährige zum festen Bestandteil der Auggener Verbandsliga-Mannschaft. „Nach langjährigem Austausch sind wir nun umso glücklicher mit der Einigung und zukünftigen Zusammenarbeit“, so Sportchef Kai Schillinger.

 

Ein echtes Ausrufezeichen setzt der FC Bad Bellingen zudem mit der Verpflichtung von Daniels Ontuzans. Der 26-jährige Offensivspieler kann auf eine bemerkenswerte Vita zurückblicken: Ausgebildet unter anderem beim FC Bayern München und SC Freiburg sowie mit Einsätzen für die lettische Nationalmannschaft, bringt Ontuzans reichlich Profi-Erfahrung mit ins Markgräflerland.

Daniels Ontuzans (Mitte) war bereits für den FC Bayern München aktiv. Foto: zVg/Julian Saur

Beruflich hatte es ihn bereits zuvor in die Region gezogen, wo er zuletzt für den FC Auggen auflief.Neben seiner sportlichen Qualität soll Ontuzans künftig auch Aufgaben abseits des Spielfelds übernehmen. Details dazu will der Verein zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Mit den beiden Neuzugängen sieht sich der FC Bad Bellingen für die kommende Spielzeit gut aufgestellt. „Mit Tizi und Daniels konnten wir zwei wichtige Positionen mit Blick auf die neue Saison besetzen und gezielt Lücken schließen“, so Schillinger weiter. Weitere Gespräche mit aktuellen Spielern, als auch potenziellen Verstärkungen, laufen derzeit noch, um die Kaderplanung für die Saison 2026/27 abzuschließen.

 