Vom Cockpit in die Werkstatt: Wie ein Ex-Pilot alte Autos in Sulz elektrisch macht

In Sulz wird alten Verbrennern neues Leben eingehaucht - indem sie zu E-Autos umgebaut werden. Bereits seit 15 Jahren rüstet Dieter Franz Fahrzeuge auf elektrische Antriebe um. Wir haben ihn in seiner Firma besucht.
Man könnte ihn eigentlich als Pionier in Sachen klimafreundlicher Antriebstechnologien vorstellen. Doch Dieter Franz lacht, als unser Redakteur ihn beim Besuch in seiner Firma im Sulzer Teilort Renfrizhausen so bezeichnet. Er schüttelt bescheiden den Kopf: „Ich wollte einfach den einen oder anderen alten Verbrenner von der Straße nehmen und als E-Auto wieder auf die Straße bringen.“ Dieser Gedanke kam ihm jedoch lange, bevor die Elektromobilität in Deutschland an Bedeutung gewann.