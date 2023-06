Was für eine Karriere: Der aus Calmbach stammende Robin Hack ist nach Stationen bei 1899 Hoffenheim, dem 1. FC Nürnberg und zuletzt Arminia Bielefeld beim fünfmaligen deutschen Meister Borussia Mönchengladbach gelandet. Der frühere Junioren-Nationalspieler kommt von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und hat beim früheren Meister einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Zu den Transfermodalitäten machten die Rheinländer zwar keine Angaben, es wird aber kolportiert, dass es sich um rund 1,3 Millionen Euro handeln soll. Grund für die vergleichsweise hohe Summe für einen Spieler eines Neu-Drittligisten soll die unklare Vertragslage bei Beginn der Verhandlungen sein.

Es ist nicht Hacks erste Bundesliga-Erfahrung mit zu den Fohlen. Vor seinem Engagement bei den Fohlen war der Calmbacher Flügelspieler auch schon für die TSG Hoffenheim im Oberhaus zum Einsatz gekommen. In der abgelaufenen Saison konnte Hack Bielefelds Abstieg mit zehn Treffern in 33 Spielen nicht verhindern.

Die Fans nahmen die Verpflichtung gemischt aus. Während die einen „Abstiegskampf“ posteten, waren andere angetan von der persönlichen Bilanz des Gladbacher Wunschspielers in der eher trostlosen Saison von Arminia Bielefeld, das von der Bundesliga in die Dritte Liga durchgereicht worden war.

Die Reaktionen der Fans pendelten zwischen „toller Transfer“ und „Abstiegskampf“. Foto: Screenshot

Bis zum 30. Juni 2027 hat sich der Traditionsverein die Dienste des 24-Jährigen gesichert, der nicht nur auf dem Feld für Gesprächsstoff sorgt, sondern auch mit seiner Liaison mit der Influencerin Melissa Deines, die 630.000 Follower mit Internas aus ihrem – und Robin Hacks – Leben versorgt.

Der 1,76 Meter große Offensivspieler machte seine ersten fußballerischen Schritte beim 1. FC Calmbach. 2012 kam er über den Karlsruher SC 2012 in die Nachwuchsakademie der TSG 1899 Hoffenheim. Zur Saison 2013/14 rückte Hack in die U17 der Sinsheimer auf – in 22 Spielen in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest erzielte er 15 Treffer, ein Jahr darauf in 25 Spielen zehn Treffer sowie 16 Torvorlagen. Ein Schien- und Wadenbeinbruch warf Hack zurück, lediglich drei Einsätze waren 2015/16 in der U19-Bundesliga Süd/Südwest die Folge. Dennoch erzielte er zwei Treffer. Außerdem lief Hack im Finale um die deutsche Meisterschaft der A-Junioren auf. In seiner zweiten A-Junioren-Saison steuerte Hack in 21 U19-Bundesligaspielen 15 Treffer bei.

Regionalliga erste Station

Zur Saison 2017/18 rückte der Cambacher in den Seniorenbereich auf und kam in 17 Partien in der Regionalliga Südwest zum Einsatz, in denen er drei Treffer selbst erzielte. Und es folgte sein Profidebüt für die TSG. Am siebten Bundesliga-Spieltag war es so weit – ausgerechnet beim SC Freiburg traf er sogar auch noch beim Debüt ins Schwarze. Es blieb sein, einem Europa-League- und einem DFB-Pokalspiel. 2019/20 ging es zum 1. FC Nürnberg an, für den er in den folgenden zwei Jahren in 59 Pflichtspielen (2. Bundesliga, Relegation 2. Bundesliga und DFB-Pokal) 14 Tore erzielte.

Im Sommer 2021 wechselte der Ex-Junioren-Nationalspierl zu Arminia Bielefeld. Bei der Arminia war er auf Anhieb eine feste Größe. Auf 30 Bundesligaspiele folgte der Gang in die 2. Liga, auf 33 Zweitligaspiele der Abstieg in Liga 3. Der Rechtsfuß hat von der U16 an alle Nachwuchsmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes durchlaufen (25 Spiele für die U16 bis U20, 6 Tore). Mit der U20 feierte er 2018 den Gewinn der Elite League. Für die deutsche U21 absolvierte Hack fünf Partien (drei Tore).

Borussia-Geschäftsführer schwärmt

„Robin Hack ist ein dynamischer und torgefährlicher Offensivspieler, der bereits über eine Menge Erst- und Zweitligaerfahrung verfügt. Seine persönliche Entwicklung in den vergangenen Jahren war gut und wir sehen noch viel Potenzial in ihm“, sagte Borussias Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. Hack betont: „Ich freue mich extrem, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, im Borussia-Park aufzulaufen und mit den Fans Siege zu feiern.“ Dafür hat er schon mal vorgelegt und sein erstes Trikot quasi selbst beflockt.

Übrigens hat Freundin Melissa Deines auch schon ein süßes Geheimnis ausgeplaudert. Nach einer tragischen Fehlgeburt ist sie wieder schwanger, und die beiden erwarten in der neuen Gladbacher Umgebung ihren ersten Nachwuchs.