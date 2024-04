Vom 8. bis 12. April werden in Villingen einige Straßen im Re-Patchverfahren saniert. Dies teilt die Stadtverwaltung VS mit.

Zunächst geht es an den Warenberg in Villingen.

Von Montag, 8. April, bis Dienstag, 9. April, ist der Bautrupp in der Am Warenbergstraße und im Feldbergweg unterwegs.

Lesen Sie auch

Am Mittwoch, 10. April, ist der Trupp in der Laiblestraße. Ab Donnerstag, 11. April, und am Freitag, 12. April, sind Arbeiten in der Weidenstraße geplant.

Weitere Straßen folgen

Weitere Straßen sind in Schwenningen und den Ortschaften geplant. Hierzu will die Stadtverwaltung frühzeitig in einer weiteren Mitteilung informieren.

Für die Arbeiten müssen abschnittsweise Parkflächen auf der Fahrbahn gesperrt werden. Die Sanierungsarbeiten werden unter laufendem Verkehr vorgenommen. Bei schlechter Witterung kann es Verschiebungen im Zeitplan und der Ausführung geben, da die Reparaturarbeiten nur bei trockener Fahrbahnfläche ausgeführt werden können, teilt die Stadt weiter mit.