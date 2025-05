Vom 29. Mai bis 1. Juni: Das wird bei der Kehler Messdi geboten

Mehr als 55 Programmpunkte und mehr als 100 Stände verteilt auf vier Tage – vom 29. Mai bis 1. Juni – erwarten die Messdi-Besucher dieses Jahr. Das mehrtägige Stadtfest beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Hauptbühne auf dem südlichen Marktplatz, informiert die Stadt. Daran schließt sich der obligatorische Fassanstich an. Kaum sind die Zapfhähne mit dem Schlegel in die Bierfässer getrieben, ist das beliebte Volksfest eröffnet.

Zu den programmatischen und musikalischen Höhepunkten zählt unter anderem der Auftritt der Gruppe The Busters. Die Ska-Band aus Wiesloch stand bereits mit Deutschrock-Größen wie Die Ärzte oder den Toten Hosen auf der Bühne. Am Samstag, 31. Mai, bringen sie ihren charakteristischen Ska-Punk mit jamaikanischen Einflüssen um 18.15 Uhr auf der Hafenbühne auf dem Marktplatz zu Gehör. Anders als im Vorjahr wird die Hafenbühne nicht direkt vor der Friedenskirche aufgebaut, sondern schallt in Richtung des Bahnhofs. Der Grund: Zu beiden Seiten der Bühne werden LED-Wände aufgestellt.

Lesen Sie auch

Gleichzeitig soll es auch dieses Mal wieder einen sogenannten ruhigen Bereich geben. Auch das ist eine Rückmeldung aus dem Vorjahr. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der Schlagerband Papis Pumpels am Donnerstagabend, 29. Mai, ab 21 Uhr ebenfalls auf der Hafenbühne. Damit trägt das Organisationsteam der Kehl Marketing einem weiteren Besucherwunsch Rechnung: „Es wurde sich vermehrt Schlagermusik gewünscht“, berichtet Marah Hoffmann. Messdi-Besucher können sich zudem erneut auf eine Partynacht freuen. Die Party beginnt um 20.30 Uhr auf der Hauptbühne und wird zusätzlich im Radio übertragen.

Auch Vereine beteiligen sich am Show-Programm

„Un ser abwechslungsreiches Programm richtet sich an alle Altersgruppen und an fast alle Musikgeschmäcker“, sagt Antje Lenz mit einem Augenzwinkern. Auf den insgesamt fünf Bühnen in der Innenstadt gibt es an den vier Tagen nicht nur Musikbands zu sehen. Auf dem Programm stehen auch elf Vereine und Institutionen, darunter Auftritte der Stadtkapelle Hanauer Musikverein, des Twirling-Tanzvereins Weiß Blau und den Athletinnen und Athleten der Kehler Turnerschaft.

Insgesamt setzt die Kehl-Marketing mit dem Messdi-Programm auf Bewährtes und Beliebtes: So zeigt der Kehler Einzelhandel am Freitag, 30. Mai, auf der Hauptbühne wieder eine Modenschau. Der verkaufsoffene Sonntag, 1. Juni, ist gleichzeitig als Familientag, an dem der Komödiant und Sänger Tobias Gnacke aus Lahr um 13 Uhr sowie um 15.30 Uhr mit einer Kindershow auf der Hauptbühne auftritt. Gegen 12 Uhr hat am selben Tag die Inklusionsband der Musikschule Offenburg und der Diakonie Kork ihren Auftritt auf der Hafenbühne. Sowohl am Sonntag als auch am Himmelfahrtstag zuvor wird es im Centrum am Markt von 11 bis 18 Uhr einen Flohmarkt geben.

Für das viertägige Stadtfest gibt es in diesem Jahr verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Für den Messdi werden Teile der Rheinstraße, Schulstraße, Marktstraße, Kasernenstraße und Blumenstraße von Montag, 26. Mai, bis einschließlich Montag, 2. Juni, für den Verkehr gesperrt. Während der Veranstaltungen gilt ein allgemeines Waffen- und Messerverbot. Die Polizei und die Sicherheitsdienste vor Ort kontrollieren die Einhaltung desselben.

Parkplätze in der Stadt

Parkmöglichkeiten gibt es im „Centrum“ am Markt. Die Tiefgarage ist durchgängig geöffnet, informiert die Stadt in ihrer Mitteilung. Auf dem Läger-Parkplatz können Besucher ihre Fahrzeuge abstellen, am Eröffnungsdonnerstag und am verkaufsoffenen Sonntag ist das Parken kostenlos. Der Park-and-Ride-Parkplatz hinter dem Bahnhof kann ebenfalls kostenfrei genutzt werden. Das Parkhaus im „City Center“ ist am Himmelfahrtstag geschlossen, ansonsten können Besucher ihre Kfz auch hier abstellen.