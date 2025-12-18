Vom 27. Dezember bis zum 5. Januar: Das wird beim Dreikönigsturnier in Ottenheim geboten

Das Dreikönigsturnier des FC Ottenheim steht vor der Tür –tagelang dreht sich in der Rheinauenhalle dann alles um den Hallenfußball. Das Organisationsteam verrät, was geboten wird.
Sieben Tage Hallenfußball stehen zwischen den Jahren in der Riedgemeinde an. Das traditionsreiche Dreikönigsturnier des FC Ottenheim steht fest im Terminkalender vieler Fußballbegeisterten aus nah und fern. Fast alle Startplätze sind bereits vergeben. Die schnellen und kurzweiligen Duelle versprechen Budenzauber pur. Auch abseits der Spielfläche wird viel geboten, weiß Sven Wahle vom Organisationsteam des FCO.