Vom 27. Dezember bis zum 5. Januar: Das wird beim Dreikönigsturnier in Ottenheim geboten

Das Dreikönigsturnier des FC Ottenheim steht vor der Tür –tagelang dreht sich in der Rheinauenhalle dann alles um den Hallenfußball. Das Organisationsteam verrät, was geboten wird.

Sieben Tage Hallenfußball stehen zwischen den Jahren in der Riedgemeinde an. Das traditionsreiche Dreikönigsturnier des FC Ottenheim steht fest im Terminkalender vieler Fußballbegeisterten aus nah und fern. Fast alle Startplätze sind bereits vergeben. Die schnellen und kurzweiligen Duelle versprechen Budenzauber pur. Auch abseits der Spielfläche wird viel geboten, weiß Sven Wahle vom Organisationsteam des FCO.

Gut 1500 Sportler werden über die gesamte Dauer des Dreikönigsturniers in Ottenheim aufschlagen, schätzt Mitorganisator Wahle. Hinzu kommen die vielen Zuschauer, die die Duelle der Junioren, Damen, Herren und Betriebsmannschaften verfolgen wollen. Für einen kleinen Verein wie den FC Ottenheim, dessen „Erste“ in der Kreisliga A kickt, eine Herausforderung. „Am 22. Dezember geht es mit dem Aufbau los“, blickt Wahle voraus. Mit gut 25 Helfern wird die Bande errichtet, die Tribüne aufgebaut und auch Getränkewagen und Zapfanlage in Stellung gebracht. Vor Weihnachten muss alles erledigt sein, weiß Wahle. Während des Turniers werden dann gut 200 Ehrenamtliche helfen, das Turnier wieder zu einem Erfolg zu machen.

Rekordbeteiligung bei den Alten Herren

Wie oft die Helfer das Turnier schon über die Bühne gebracht haben, weiß man im FCO selbst nicht mehr genau. „Wir haben versucht, es über unsere Opas rauszufinden“, erzählt Wahle lachend. „40 bis 50 Mal bestimmt.“

Den Auftakt ist am Samstag, 27. Dezember, mit den F-Jugend-Teams, bevor in den Abendstunden die Alten Herren aufs Parkett dürfen. Bei letzteren gibt es sogar einen neuen Rekord, berichtet Wahle stolz mit Blick auf die Zahl der gemeldeten Teams. Besonders viel Spielzeit und eine große Bühne bekommen beim Dreikönigsturnier die Kinder. Alle G-, F- und E-Junioren bekommen einen Preis. „Jedes Kind bekommt einen Pokal“, erklärt Wahle. Das kommt offenbar gut an: Das Turnier und die Preise seien bereits Gesprächsthema bei den Nachwuchsfußballern, freut sich Wahle. Verbunden ist das alles jedoch auch mit einigen – gestiegenen – Kosten. Der Verein ist daher dankbar für Sponsoren, die etwas beisteuern.

28 Teams beim Neun-Meter-Turnier

Geld in die Kasse kommt auch über die Bewirtung. An allen sieben Turniertagen gibt es Speisen und Getränke – von morgens bis abends. Neben Kaffee und Kuchen setzt der FCO auf „Klassiker“ wie Pommes, Nuggets oder Würste.

Das Teilnehmerfeld ist auch in diesem Jahr bunt gemischt – viele sind „Stammgäste“. Immer wieder musste der Verein Anfragen ablehnen. „Verrückt“ bezeichnet Wahle den Ansturm. Um möglichst vielen Vereinen die Teilnahme zu ermöglichen, wurden oft keine Zweitteams zugelassen. Und so kommen nicht nur Clubs aus der näheren Umgebung nach Ottenheim. Viele Teams aus Freiburg bis zu Schweizer Grenze hätten sich angekündigt. Auch der ein oder andere größere Name ist im Starterfeld zu finden. Der Bahlinger SC und bei den Frauen der SC Sand werden antreten. Und auch der Titelverteidiger bei den Herren aus Dinglingen tritt wieder an. Ein Sieg der Hausherren wäre wohl eine Überraschung, gibt Wahle zu.

Anders sieht es jedoch beim Abschluss, dem Neun-Meter-Turnier, aus. Da hier zwischen fünf verschiedenen Bällen, darunter etwa ein Tennisball, gewählt werden darf, haben auch blutige Anfänger eine Chance. 28 Teams wollen es in dieser Disziplin wissen. Bis in die späten Abendstunden wird der Sieger ermittelt. Anschließend steigt in der Halle eine Fete. „Ein bisschen Party, Musik und Halligalli“, weiß Wahle.

Der Zeitplan des Dreikönigsturniers

27. Dezember:

F-Jugend 1 (9.30 Uhr), F-Jugend 2 (12.30 Uhr), F-Jugend 3 (15.30 Uhr), AH-Turnier (19 Uhr)

28. Dezember:

D-Jugend 1 (10 Uhr), D-Jugend 2 (15.15 Uhr) 29. Dezember:

C-Jugend (10 Uhr), A-Jugend (16.30 Uhr) 2. Januar:

B-Jugend (10 Uhr), Betriebsturnier (17 Uhr) 3. Januar:

G-Jugend 1 (10 Uhr), G-Jugend 2 (12.45 Uhr), Aktive Herren (15 Uhr) 4. Januar:

E-Jugend 1 (10 Uhr), E-Jugend 2 (15 Uhr) 5. Januar:

Aktive Damen (13.30 Uhr), Neun-Meter-Turnier (20 Uhr), Party