Lang, lang ist es her: Als die Stadt Calw im Jahr 1975 ihre 900-Jahr-Feier beging, wurde aus diesem Anlass auch das erste Stadtfest gefeiert.

Nach dieser Premiere gab es bis 2009 alle zwei Jahre eine Neuauflage. 2011 wurde einmal ausgesetzt; Gründe waren der Wechsel des Oberbürgermeisters (damals kam Ralf Eggert ins Amt) sowie die Musikschulbaustelle.

Nach 2013 sollte dann eigentlich alle drei Jahre Stadtfest sein; das für 2016 geplante wurde wegen der Rathausbaustelle jedoch auf 2017 verschoben. 2020 ging Corona um die Welt. Und gefeiert wurde so erst 2022 wieder.

Nun, wiederum drei Jahre später, ist schon rein turnusmäßig wieder Stadtfest-Zeit – und das passenderweise zum 950-Jahr-Jubiläum. Und zur Feier von 50 Jahren Stadtfest-Tradition. Wir werfen dazu einen näheren Blick auf das Programm.

Das Programm in Kürze

Vom 27. bis 29. Juni – freitags von 18 bis 1 Uhr, samstags von 13 bis 1 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr – sind auf der 950 Meter langen Festmeile in der Innenstadt vier Festwelten mit mehr als 50 Programmpunkten geplant – und mit „jeder Menge Heimatliebe“, wie es in einer Mitteilung zum Fest heißt.

Insgesamt sind rund 27 Stunden Programm geplant, mit Musik von Rock bis Jazz, Auftritten der Stadtkapelle und vielem mehr. Calwer Gastronomen und Foodtrucks sorgen für die Kulinarik.

Die vier Bereiche

Damit jeder etwas für sich finden kann, ist das Fest in vier unterschiedliche Bereiche aufgeteilt.

Marktplatz und Altstadt: Hier befindet sich das Herz des Festes. Eine große Bühne, Blasmusik, Fassanstich (um 19.30 Uhr) und Festansprachen sind geplant. Ganz klassisch und traditionell.

Brühlpark: Unter freiem Himmel soll hier eine Festivalatmosphäre für alle Generationen entstehen – mit junger Musik und Streetfood.

Hermann-Hesse-Platz: Wer künstlerischen Anspruch sucht, soll hier richtig aufgehoben sein. Kleinkunst und Singer-Songwriter, mit feiner Comedy und leisen Tönen treten auf.

Lederstraße und Nagoldufer: Die vermutlich beste Anlaufstelle für Familien. Hier warten Mitmachangebote, Spielstraßen, Handwerk, Vereinsstände, Bastelstationen, Theater und Kinderprogramme.

Der VfB

Besondere Gäste werden am Sonntag, 29. Juni, erwartet. Der VfB Stuttgart macht im Rahmen seiner Sommertour „VfB im Ländle 2025“ von 11 bis 18 Uhr Station in Calw – und bringt den originalen DFB-Pokal mit.

Besucher und Fußballfans dürfen sich auf einen großen Aktionsstand am Unteren Ledereck vor dem Kaufland freuen. Sportliche Challenges, Gewinnspiele, Fanaktionen, die beliebte VfB-Torwand und ein persönliches Treffen mit VfB-Maskottchen Fritzle sind vorgesehen. Wer will, kann sich zudem mit dem DFB-Pokal fotografieren (lassen). Und: Auch ehemalige VfB-Profis werden erwartet.

Oberbürgermeister Florian Kling freut sich über diese seltene Gelegenheit für die Calwer und bezeichnet den Besuch des VfB als „große Ehre. Das ist ein echtes Highlight für viele Menschen in unserer Stadt und der gesamten Region.“

Überraschung

Ein möglicherweise weiterer, ganz besonderer Höhepunkt wartet unterdessen mindestens am Freitagabend ab 18 Uhr in der „ENCW-Area am Nagoldufer“, wie es in der Ankündigung heißt.

Die ENCW hüllt sich bislang jedoch in Schweigen, spricht lediglich von einer „Überraschung“, die beim Fest nach Informationen unserer Redaktion nahe des Kauflands zu finden sein soll. Die Gerüchteküche brodelt – offiziell bestätigt wurde bislang nichts. Wir bleiben dran.

Bus

Da die Stadt an den drei Festtagen vom Verkehr überlastet zu werden droht, bitten die Veranstalter, lieber den Bus statt das Auto zu nehmen – zumal auch das Parkhaus Calwer Markt während des Wochenendes nur für Dauerparker, Anwohner und Menschen mit Behinderung anfahrbar sein wird.

Um das zu erleichtern, wird das Angebot Bus am Festwochenende deutlich ausgebaut – und zudem günstiger als üblich. Ein Sonderfahrplan sieht vor, dass Busse bis 0.30 Uhr im Stundentakt fast alle Calwer Stadtteile anfahren. Und das zum Sondertarif von 1,50 Euro pro Fahrt.

Inklusion

Für das Fest wurde eigens ein Inklusionsbeirat gegründet, der darauf achtet, alles möglichst barrierearm und inklusiv zu gestalten – in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung und dem Calwer Stadtseniorenrat.

Die Akteure

„Was dieses Stadtfest so besonders macht? Die Menschen dahinter. Über Monate hinweg wurde geplant, organisiert und getüftelt – nicht hinter verschlossenen Türen, sondern mit breiter Beteiligung der Stadtgesellschaft“, heißt es in einer Mitteilung zu Fest.

Kulturschaffende, Unternehmer, Musiker, Gastronomen, engagierte Bürger und mehr als 20 lokale Vereine hätten dazu Ideen, Impulse und Angebote eingebracht.

„Es geht nicht nur darum, ein großes Fest zu veranstalten – sondern darum, das Calwer Lebensgefühl sichtbar zu machen“, sagt Oberbürgermeister Kling. „Wir feiern nicht nur 950 Jahre Stadtgeschichte, sondern vor allem das, was uns heute als Stadt ausmacht: Miteinander, Vielfalt und ganz viel Herzblut.“

Weitere Informationen zum Programm unter www.stadtfest-calw.de