Vom 20. bis 22. September: So wird der fünfte Geburtstag des Kehler Kulturhauses gefeiert

Das Festwochenende beginnt mit einem Konzert am Freitagabend, 20. September: Das Trio Wildes Holz tritt im Rahmen der Passerelles-Reihe auf und steht ab 20 Uhr auf der Kulturhausbühne, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Kehl. Ob Rock, Pop, Jazz, Klassik oder Elektronik, die Band um Frontmann Tobias Reisige spielt verschiedene Musikstile – und das mit Gitarre, Kontrabass und Blockflöte. Der Konzerteintritt kostet 16 Euro (ermäßigt elf Euro). Karten gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Den bunten Angebotsreigen am darauffolgenden Tag der offenen Tür – Samstag, 21. September – eröffnet die Musikschule um 10 Uhr. Dann gibt es auf dem Kulturhausvorplatz verschiedene Straßenmusikkünstler zu hören und zu sehen. Daran schließt sich das Kindermusical „Fridolins Zirkus“ samt Kinderchor an. Um 13 Uhr tritt „Joe’s Jazzband“ zusammen mit den Bläserensembles der Musikschule auf. Um 13.30 Uhr (und erneut um 15 Uhr) zeigt der Heidelberger Artist Torsten Kaiser seine Jonglagekünste an Bällen und Diabolos. Zu einer Art Zirkusmanege wird der Kulturhausvorplatz um 14.30 Uhr, wenn die beiden Akrobaten Lolly und Bobby waghalsige Balanceakte und Handstandposen zeigen. Das Ganze präsentieren die beiden mit viel Humor. Das Duo tritt erneut um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr auf.

Das Sprachcafé der Volkshochschule öffnet um 14 Uhr. Dann können Sprachinteressierte für eine halbe Stunde Französisch üben. Ab 15 Uhr wird im Sprachcafé Englisch angeboten, ab 16 Uhr Spanisch. Um 14.30 Uhr wird ein Zumba-Schnupperkursus und um 16 Uhr ein Afro-Aerobic-Workshop angeboten.

Wie man mit 20 000 Holzbauklötzen kreativ arbeitet – das können Besucher von 14 bis 18 Uhr im Atelierraum der Zweigstelle der Kunstschule Offenburg beobachten. Zusätzlich macht für Kinder – in der Zeit von 13 bis 18 Uhr – das Spielmobil auf dem Kulturhausvorplatz Halt. Einen „Sunday-Jam“ am Samstag bieten Kulturbüro und Musikschule ab 15 Uhr an: Eine Stunde lang können Musiker egal welchen Alters, welches Instruments und welches Spielniveaus zusammenspielen und improvisieren. „Die Hauptsache ist der Spaß am gemeinsamen Musizieren“, berichtet Kulturbüro-Leiterin Stefanie Bade.

Ein Konzert in ungewöhnlicher Kulisse gibt der Kehler Kammerchor. Unter der Leitung von Ellen Oertel tritt er um 16.30 Uhr im Treppenhaus des Kulturhauses auf. Mit dabei ist Gesangssolistin Lilia Dornhof. Im Programm steht ab 19 Uhr auch ein Wiedersehen mit dem Berliner „Glas-Blas-Sing“-Ensemble. Bereits bei der Kulturhauseinweihung 2019 begeisterte das Trio mit seiner humorvollen Flaschen-Musik-Comedy. „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, diese witzige Gruppe wieder nach Kehl zu holen“, sagt Stefanie Bade. Der Eintritt zum zweistündigen Auftritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Im Kulturcafé, das am Samstag, ab 11 Uhr geöffnet hat, tritt um 20.30 Uhr das Trio Convergences um Geiger Marius Stoian, Gitarrist Pierre Vigneron und Bassist Joe Eisenburger. Die Gruppe spielt Gypsy Jazz; der Eintritt ist frei. Für die Bewirtung am Samstag zeichnet der Verein des Kulturcafés verantwortlich.

Zum Abschluss des Jubiläumswochenendes spielt am Sonntag, 22. September, ab 11 Uhr die Pianistin und Klavierlehrerin Natali Pavlovic auf. Mal solo, mal mit Kollegen interpretiert sie Werke bekannter Komponisten wie Maurice Ravel, Francis Poulenc und Claude Debussy. Der Eintritt ist frei.

Das volle Programm

Ein Programmflyer zum Jubiläumswochenende liegt im Kehler Kulturhaus sowie an den üblichen Stellen in der Innenstadt aus. Darüber hinaus ist das Programm zum Tag der offenen Tür auch online auf der Webseite kehl.de/kultur einsehbar.