Von Stadtführungen über Lesungen bis hin zu Diskussionen: Das Bündnis für Demokratie will zeigen, was diese Staatsform ausmacht. Bei den Veranstaltungen vom 16. bis 25. Mai geht es darum, das Miteinander und das Interesse füreinander zu fördern, erklärte Daniel Henninger, einer der Organisatoren, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Herr Henninger, eine Woche lang gibt es in Ettenheim Aktionen für die Demokratie, was wollen Sie damit erreichen?

Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaftsform kein Selbstläufer ist. Sie wurde hart erkämpft und wenn wir Bürger nicht aufpassen, kann sie rasch demontiert werden. Natürlich war und ist unsere Demokratie immer im Wandel. Daher wollen wir unsere Mitbürger dazu ermutigen, sich aktiv bei der Erneuerung und Stärkung dieser Gesellschaftsform zu beteiligen.

Auf was darf man sich freuen?

Die Woche bietet ein breites Angebot von Lesungen, einer besonderen Stadtführung, einem Bürgerdialog zur Coronazeit, einem Skulpturen-Picknick, einer Kundgebung der Schulen und einer Ausstellung. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Interesse füreinander soll geweckt werden

Darf man auch an den Veranstaltungen teilnehmen, wenn man nicht aus Ettenheim kommt?

Sehr gerne! Wir hoffen auf ein möglichst großes, regionales Publikum.

Darf man auch zu den Veranstaltungen, wenn man kein leidenschaftlicher Demokratiekämpfer ist, sondern vielleicht einfach nur Interesse am Thema hat?

Selbstverständlich! Genau das möchten wir ja fördern –ein breites Miteinander und Interesse füreinander – raus aus der Blase, rein ins Leben. Unser Schwätzbänkle, dass auf dem Wochenmarkt am 16. Mai eingeweiht werden soll, bringt dies am besten zum Ausdruck.

Auch nach der Woche der Demokratie soll es weitergehen

Wie geht es nach der Woche der Demokratie mit dem Bündnis für Demokratie weiter?

Unsere nächste Aufgabe wird sein, eine rechtliche Form für das Bündnis zu finden. Das Interesse am offenen Stammtisch – zu dem wir weiter einladen werden – ist groß und zeigt, dass sich viele Menschen um unsere Demokratie sorgen und sich einbringen wollen, um sie zu ertüchtigen und zu verteidigen. Die Kooperation mit der Lahrer Initiative und auch den südlichen Nachbarn soll ausgebaut werden. Wir haben inzwischen auch einzelne Kontakte innerhalb ganz Deutschland geknüpft. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt weiterhin auf kommunaler Ebene und in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen. An den Ettenheimer Schulen wird gute Arbeit im Bereich Demokratiebildung geleistet. Wir wollen dazu beitragen, dass dieses Engagement für Vielfalt und Demokratie in der Schulstadt Ettenheim noch mehr wahrgenommen wird. Das große Engagement der Schülerinnen und Schüler macht uns Mut und begeistert uns.

Start am Freitag

Die Woche der Demokratie beginnt in Ettenheim am Freitag, 16. Mai, um 15 Uhr mit der Aufstellung des Schwätzbänkles auf dem Marienplatz. Weiter geht es am Freitag, 16. Mai, mit einer besonderen Stadtführung. Thomas Dees, profunder Kenner der Badischen Revolution (1848/49), wird zu diesem Thema durch die Stadt führen. Treffpunkt ist 19 Uhr vor dem Rathaus. Die Führung ist kostenlos, um Spenden für das Bündnis für Demokratie wird gebeten. Das vollständige Programm gibt es hier.